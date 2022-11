Tite anuncia os 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo

O técnico Tite anunciou na tarde desta segunda-feira (7/11) os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. É com este seleto grupo que o Brasil vai em busca do tão sonhado hexacampeonato mundial, em disputa que ocorre entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Bremer (Juventus)

Laterais

Danilo (Juventus)

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Daniel Alves (Pumas)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Neymar (PSG)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Antony (Manchester United)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Pedro (Flamengo)

Rodrygo (Real Madrid)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Dúvida até o último momento, o lateral-direito Daniel Alves, de 39 anos, do Pumas, foi confirmado na lista final para o Mundial.

Outro nome que chama atenção é o do zagueiro Bremer, de 24 anos, da Juventus. Formado na base do Atlético, o defensor foi convocado pela segunda vez em toda a carreira - a primeira foi na penúltima lista de Tite, em setembro.

Talvez o principal desfalque da lista de Tite seja o meia Philippe Coutinho, do Aston Villa. O jogador de 30 anos sofreu uma lesão muscular na coxa durante um treinamento e não se recuperará a tempo da Copa.

O restante da convocação de Tite não tem surpresas. Os 26 que irão ao Catar fazem parte da pré-lista com 55 nomes enviada pela comissão técnica do Brasil à Fifa em 21 de outubro. A apresentação do grupo está marcada para 14 de novembro, em Turim, na Itália, onde a Seleção treina antes de embarcar para Doha.

O grupo viaja à capital catari em 19 de novembro. A estreia contra a Sérvia será no dia 24, às 16h (de Brasília). O Grupo G da Copa do Mundo ainda tem Suíça e Camarões.

