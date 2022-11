Atlético joga mal, perde para o Botafogo e se complica na briga pela Libertadores

O Atlético se complicou na briga por uma vaga na Copa Libertadores. O Galo desperdiçou diversas oportunidades e foi batido pelo Botafogo, por 2 a 0, em dois lances de contra-ataque no segundo tempo. Victor Sá e Tiquinho Soares marcaram para o time visitante.

Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Com a derrota, o Atlético fecha a rodada na oitava posição, com 52 pontos, mesmo número do América. O Galo poderia ter assumido a sexta posição e se complicou na luta por vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Já o Botafogo chega aos 50 e entra de vez na luta para disputar o torneio continental em 2022.

Atlético e Botafogo voltam a campo na próxima quinta-feira, às 20h. O Galo recebe o Cuiabá, no Mineirão. O Fogão recebe o Santos, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

O técnico Cuca mexeu na equipe em relação ao último jogo. Mariano, Réver e Nacho entraram nas vagas de Guga, Alonso e Pavón.

O Atlético dominou o primeiro tempo. Pelo menos quando se fala em posse de bola. O Galo teve o domínio, mas não conseguiu transformar em grandes chances.

Logo no começo, o Galo abriu o placar. Dodô recebeu lançamento e cruzou para Vargas, de cabeça, mandar para as redes. No entanto, o lateral-esquerdo estava impedido (de acordo com o VAR) e o lance foi anulado.

O Botafogo quase não criou. À espera de um erro do Atlético, o time carioca se defendeu bem, mas não deu muito trabalho no setor ofensivo. Tiquinho Soares, homem de referência, atuou muito isolado. Na melhor chance, Jeffinho aproveitou erro de passe, arrancou e chutou longe.

O Galo teve outra boa chance, ainda aos 19' (depois disso, ninguém criou nada relevante). Vargas driblou Gatito na lateral da área e rolou para Zaracho. O meia também driblou o goleiro, mas chutou mal. No lance, o dono da meta do Botafogo se machucou e foi substituído por Lucas Perri.

O Atlético voltou com a mesma formação no segundo tempo e, assim como na etapa final, foi dominante. O Galo teve mais chances. Nos primeiros minutos, Vargas parou em grande defesa de Lucas Perri. Pouco depois, Jair lançou para Keno, que recebeu nas costas da zaga, avançou livre, mas chutou na trave. Vargas ainda teve outra chance, mas finalizou para fora com perigo.

Cuca mexeu na equipe alvinegra. Colocou Pavón e Ademir em campo. Pouco depois, entrou o jovem Yan, fazendo sua estreia como profissional. Mas o time piorou em campo e se desorganizou após as mudanças.

E foi o Botafogo que abriu o placar. O time carioca esperou o contra-ataque durante todo o jogo. A chance veio após erro de passe de Jair. Os visitantes saíram em velocidade. Luís Henrique arrancou, lançou para Tiquinho Soares, que levou no fundo e tocou para trás. Victor Sá apareceu da entrada da área e chutou de primeira, no ângulo, sem chances para Everson: 1 a 0.

Pouco depois, o Botafogo ampliou. Lucas Fernandes recebeu nas costas de Mariano, ganhou na disputa física com Allan e cruzou. Tiquinho Soares subiu mais alto que Rubens e testou para ampliar: 2 a 0.

O Atlético tentou nos minutos finais o gol de honra, mas faltou organização ao time de Cuca. Fim de jogo e muitas vaias da torcida alvinegra no Mineirão.

ATLÉTICO 0 X 2 BOTAFOGO

Atlético

Everson; Mariano, Jemerson, Réver e Dodô (Rubens, 34/2°T); Allan, Jair (Calebe, 34/2°T), Zaracho (Yan, 26/2°T) e Nacho Fernández (Ademir, 20/2°T); Keno (Pavón, 20/2°T) e Vargas

Técnico: Cuca



Botafogo

Gatito Fernández (Lucas Perri, 19/1°T); Daniel Borges, Andryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Patrick de Paula (Lucas Fernandes, intervalo); Júnior Santos (Victor Sá, 17/2°T), Jeffinho (Luís Henrique, 17/2°T) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento, 45/2°T)

Técnico: Luís Castro



Gols: Victor Sá (30/2°T); Tiquinho Soares (38/2°T)

Cartões amarelos: Réver (47/1°T); Marçal (47/1°T); Patrick de Paula (49/1°T); Lucas Perri (23/2°T); Allan (34/2°T)



Motivo: 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: segunda-feira, 7 de novembro de 2022, às 20h

Local: Mineirão, em Belo Horizonte

Público: 31.160

Renda: R$ 884.670,49



Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Da Redação com Superesportes