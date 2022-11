Mais um grande campeonato se aproxima para o Democrata Futebol de Amputados de Sete Lagoas e, além da torcida de todos os setelagoanos, a equipe necessita de apoio financeiro para custear a viagem até a sede da competição.

Foto: Democrata Futebol de Amputados/Instagram/Divulgação.

A equipe lançou uma campanha de arrecadação de recursos via Pix para custear a viagem até Maringá-PR onde vai disputar o Campeonato Brasileiro Série A de Futebol de Amputados.

A competição ocorre entre 01 e 04 de dezembro de 2022 e é organizada pela Associação Brasileira de Desportos para Deficientes Fisicos (ABDF).

O Democrata vai representar o estado de Minas Gerais na competição em parceria com a Associação Mineira de Desportos para Amputados (AMDA - MG). Lembrando que essa parceira já fez bonito na última Copa do Brasil da modalidade realizada em setembro de 2022 em Ourinhos-SP. Na oportunidade o time chegou nas oitavas de final. Além disso, o Democrata é o atual vice-campeão mineiro no futebol de amputados, título conquistado em junho desse ano.

O canal Pix para doação é o contato@democratajacare.com.br e maiores informações sobre como contribuir podem ser obtidas através do celular (31) 9 9580 3954 e do Instagram do Democrata Futebol de Amputados.

Da Redação com Democrata Futebol de Amputados.