Cuca afirma que não ficará para 2023 no Galo

Em entrevista coletiva após a vitória do Atlético contra o Corinthians nesse domingo (13), Cuca afirmou que irá deixar o comando do Galo até o final do ano. Segundo ele, o treinador irá contribuir com a montagem do elenco para a próxima temporada, mas comentou que 'quando acabar o ano, é outra história'.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

"Tenho contrato até 31 de dezembro e vou ajudar na montagem, o que for preciso, como tenho conversado com o Rodrigo Caetano, com o presidente Sérgio [Coelho], tudo que nós podemos fazer para o ano que vem. Eu tenho contrato, e não é porque o contrato acabou que eu não vou trabalhar pelo Galo, montagem, troca de uma peça pela outra, vamos fazer o melhor, depois, quando acabar o ano, é outra história".

Cuca comentou que o resultado na capital paulista foi justa, e elogiou a atuação do Atlético contra o Corinthians. Segundo ele, o time teve "inteligência pra jogar" e "tirou a velocidade deles, que é o que eles têm de melhor".

Ainda durante a entrevista, o maior treinador da história do Galo disse que, com a sétima posição, com 58 pontos, o sentimento que fica é que o elenco demorou a pegar confiança na reta final do Campeonato Brasileiro. Na próxima temporada, o alvinegro disputará as fases preliminares da Copa Libertadores.

"O sentimento que fica é: por que que não tem mais seis partidas? A gente sabia que ia ser assim: na hora que embalasse, pegasse confiança, o time ia jogar bem e vencer. Tava jogando bem, mas não estava tendo resultado", disparou.

Da redação com Itatiaia