17ª Copa do Futuro exclui mais uma equipe por uso de atleta irregular

Na noite desta sexta-feira, 11 de novembro, no campo do Eucalipal, ocorreu pela segunda vez na competição deste ano a utilização de atleta irregular na 17ª edição da Copa do Futuro. Em partida realizada na categoria Sub- 15, os clubes do Ideal e Arena TM se enfrentaram com placar final de 3x1 para o Ideal, porém, o que todos não esperavam é que a equipe vencedora colocou um atleta irregular, infringindo as regras do regulamento da competição, que cita exclusão da equipe nessas condições.

De acordo com o secretário adjunto de Esportes e Lazer do Município, Fabrício Frederighi Fonseca, o regulamento é bem direto nessas ocasiões. "Uma pena que, pela segunda vez, isso acontece esse ano. Por causa da ação despreparada de um profissional, outras crianças são prejudicadas", lamentou.

Ivan Roberto, pai de atleta inscrito na copa, exclama. "Temos que ensinar às crianças o que é certo e errado. A própria Copa diz, do Futuro", argumenta. No início da competição, a equipe do Sete Lagoas FC já havia passado por isso por tentativa de falsificação de documentos, sendo excluída logo na primeira fase. A final da 17ª Copa do Futuro será neste domingo, 20 de novembro, a partir das 08h, na Arena do Jacaré, e contará com homenagem à falecida presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana, Léia Dias.

Com Prefeitura de Sete Lagoas