20 perguntas e respostas sobre a Copa do Mundo 2022 no Catar

A Copa do Mundo de 2022 no Catar começa em 20 de novembro e vai até 18 de dezembro. Veja abaixo perguntas e respostas sobre o Mundial.

Foto: Christian B./Pixabay.

Onde será realizada a Copa de 2022?

No Catar, país com 2,8 milhões de habitantes. Em 2022, o país foi considerado o 4º mais rico do mundo, segundo a Forbes.

Qual é a capital do Catar?

A capital do Catar é Doha.

Por que a Copa ocorrerá em novembro e dezembro?

A decisão é para evitar as temperaturas altas. No meio do ano, verão no Catar, os termômetros podem marcar até 50ºC. Já nos meses em que acontecerá a Copa, inverno no país, os turistas poderão enfrentar temperaturas mínimas por volta de 10º.

Quantas seleções participam da Copa do Mundo 2022?

32, divididas em oito grupos: Grupo A (Qatar, Equador, Senegal e Holanda); Grupo B (Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales); Grupo C (Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia); Grupo D (França, Austrália, Dinamarca e Tunísia); Grupo E (Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão); Grupo F (Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia); Grupo G (Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões) Grupo H (Portugal, Gana, Uruguai e República da Coreia).

Qual é o grupo do Brasil?

O Brasil está no grupo G, com Sérvia, Suíça e Camarões.

Quais foram os últimos países vencedores da Copa?

A Copa do Mundo de 2022 será a sexta disputada neste século.

Campeões de 2002: Brasil

Campeões de 2006: Itália

Campeões de 2010: Espanha

Campeões de 2014: Alemanha

Campeões de 2018: França

Quais são as seleções com mais títulos?

Brasil (5)

Alemanha (4)

Itália (4)

Argentina (2)

França (2)

Uruguai (2)

Espanha (1)

Inglaterra (1)

Quando será o primeiro jogo da Copa?

No dia 20 de novembro, entre Catar e Equador.

Quando será a final da Copa?

No dia 18 de dezembro.

Quando será a disputa pelo terceiro lugar?

No dia 17 de dezembro.

Até quando vai a Copa?

O evento termina em 18 de dezembro.

Quando o Brasil estreia na Copa?

No dia 24 de novembro, contra a Sérvia.

Quantos jogos a Copa vai ter?

64 jogos.

Qual o nome do mascote da Copa 2022?

La'eeb. A palavra árabe significa "jogador super habilidoso", de acordo com a Fifa.

Qual é o fuso horário do Catar?

No Catar, o fuso horário é de seis horas a mais em relação ao horário de Brasília. Esse é, inclusive, o mesmo fuso de Moscou, capital da Rússia que recebeu jogos da Copa de 2018.

Qual é o idioma oficial do Catar?

O idioma oficial é o árabe. O inglês também é falado no país.

Quais documentos são necessários para viajar ao Catar?

É necessário levar o passaporte com validade de no mínimo seis meses. Desde o ano passado, não há mais a obrigação de visto para o Brasil. O turista brasileiro tem direito a ficar no país por até 30 dias.

Qual a distância entre os estádios?

O Catar tem pouco mais de 11 mil km quadrados (é menor que o estado do Sergipe, no Brasil, que tem cerca de 21 mil km) e a distância entre cada estádio é curta. A maior delas é de cerca de 55 km, entre o Al Bayt Stadium e o Al Wakrah Stadium. Um metrô de superfície vai interligar 7 arenas do Mundial. Entre alguns estádios, é possível até ir a pé.

Qual a religião no Catar?

A religião predominante é o islamismo, mas também há praticantes de outras religiões, como o cristianismo, hinduísmo e budismo. É preciso entrar descalço em mesquitas.

É permitido o consumo de álcool nas ruas do Catar?

Não. O consumo de álcool é permitido somente para não muçulmanos em lugares privados, restaurantes, bares ou residências particulares.

Da Redação com g1.