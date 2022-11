Conselheiros do Atlético denunciam fraude em eleição às vésperas de reunião sobre SAF

Beneméritos do Atlético, que têm cadeira vitalícia no Conselho Deliberativo, denunciam uma suposta fraude nas eleições que elegeram 150 novos membros no último mês de agosto. As possíveis irregularidades podem impactar em uma futura transformação do clube em Sociedade Ânonima do Futebol (SAF) e revogar o nome da Arena MRV.

Os documentos entregues ao presidente do conselho, Ricardo Guimarães, foram escritos por Cláudio Utsch, Rodolfo Gropen e Lásaro Cândido. Segundo o material, vários conselheiros foram eleitos sem cumprirem os requisitos previstos no estatuto do Atlético, como não estarem há mais de dois anos integrando o quadro social do clube.

A preocupação dos beneméritos é que os novos conselheiros irão participar, por exemplo, da votação em 21 de novembro sobre a possível transformação em SAF. Caso seja provado que os membros foram eleitos de forma irregular, qualquer reunião ou votação passa a ser inválida. Está agendada também uma possível revogação do “nome de batismo” do novo estádio do clube, a Arena MRV, que chamará Elias Kalil, em homenagem ao ex-presidente do clube, pai de Alexandre Kalil.

O documento aponta irregularidades também nesta última questão, afirmando que decisões tomadas por um conselho não podem “simplesmente serem revogadas” em conselhos futuros, sob pena de “instalar o caos e a instabilidade institucional no clube”.

Carta aberta ao presidente do conselho deliberativo, Ricardo Guimarães, e aos demais conselheiros redigida por Rodolfo Gropen e Lásaro Cândido.



A votação aconteceu em agosto de 2022 e a denúncia é de que dezenas de conselheiros eleitos não faziam parte do quadro ou não estavam em dia em agosto de 2020. Os documentos fazem requerimento de que o conselho apresente comprovantes de pagamento e uma certidão desses comprovantes de todos os 150 membros eleitos na última eleição.

Em outubro, houve eleição para presidente do conselho, que teve apenas uma chapa, composta por dois dos 4R’s, Ricardo Guimarães, que se elegeu presidente, e Renato Salvador, que é o vice. Antes deles, quando a eleição do conselho aconteceu, o cargo estava nas mãos de Castellar Guimarães Filho e Rafael Menin.

Um dos denunciantes, Cláudio Utsch, participou de uma entrevista ao canal Camisa Doze, falando sobre estas irregularidades e que irá até as Polícias Civil e Federal para protocolar a queixa de fraude documental. "Eu estou fazendo isso belo bem do Atlético, nem é para defender lado", afirmou.

Procurado, o Atlético, por meio de sua assessoria, informou que o assunto será discutido no âmbito do conselho. Ricardo Guimarães disse, em entrevista ao jornal O Tempo, que irá analisar o teor do documento: “Mesmo porque, apesar dos ataques estarem voltados para mim, o assunto não me diz respeito, pelo menos por enquanto”, disse.

