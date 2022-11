Faltam 6 dias: Quase 80% dos brasileiros pretendem assistir aos jogos da Copa do Mundo em casa

Na hora de demonstrar a paixão pela Seleção Brasileira, a maior parte dos torcedores prefere um "amor caseiro". Segundo pesquisa realizada pelo site QuintoAndar, 77% dos entrevistados dizem que o sofá de casa e o ambiente familiar são a melhor opção para torcer e acompanhar os jogos da Copa do Mundo.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

É o caso de Cléber César, torcedor fanático e frequentador assíduo do Mineirão, onde torce para o Cruzeiro, seu time de coração. Mas no Mundial da Fifa, prefere mesmo a televisão da sala. "É mais tranquilo, a gente pode aproveitar com mais tranquilidade, com um tira-gosto. É a minha preferência com certeza", disse.

Casa de amigos e parentes aparece na segunda posição da pesquisa, com 37% das respostas. Bares e restaurantes ou ambientes de trabalho são citados por 26% e 22%, respectivamente. Outros 10% apontam "evento privado", como "fan fests".

"A pesquisa reforça a importância da casa para as pessoas como o lugar predileto para os eventos mais especiais de nossas vidas. A pandemia ajudou a ressignificar essa relação e transformou o papel da moradia para os brasileiros. A casa não é apenas o lugar onde se come e se dorme. É também o espaço para celebrar e dividir conquistas, passar os momentos mais emocionantes e compartilhar vivências", afirmou Bruno Rossini, diretor de comunicação do QuintoAndar.

A pesquisa mostra ainda que os brasileiros não assistem aos jogos da Copa de forma improvisada. A maioria (65%) diz se planejar para acompanhar as partidas. Além disso, 37% faz churrasco ou prepara uma refeição especial; 34% utilizam roupa especial; e outros 33% ainda garantem algum tipo de bebida alcoólica para brindar durante os jogos.

De acordo com o levantamento, é verdade o mito de que o Brasil para nos dias de jogos. Apesar das partidas da Seleção Brasileira ocorrerem em dias úteis e dentro do horário comercial, 67% dos entrevistados dizem que é "muito provável" que consigam assistir aos jogos. Outros 23% afirmam que é "provável". E apenas 10% acreditam ser "pouco provável".

Para que for se planejar, confira as datas e horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, que começa neste no próximo domingo (20).

Gurpo G

Brasil X Sérvia - quinta-feira - 24/11 - 16h

Brasil X Suíça - segunda-feira - 28/11 - 13h

Brasil X Camarões - sexta-feira - 2/12 - 16h

Com Hoje em Dia