Copa sem álcool? Venda de cervejas é proibida em estádios no Catar

A menos de três dias para o início da Copa do Mundo do Catar, a organização do mundial decidiu na manhã desta sexta-feira (18) vetar a venda de cerveja nos estádios que receberão os jogos da competição.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A decisão das autoridades locais deve desagradar a Budweiser, uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo, que tem contrato de cerca de US$ 75 milhões com a Fifa para associar sua marca com o evento.

De acordo com o jornal americano "New York Times", a decisão foi tomada na nesta sexta-feira, mas os organizadores ainda preparam um anúncio oficial sobre o banimento das bebidas alcoólicas dos estádios.

O jornal aponta que as questões envolvendo a venda de bebidas alcoólicas durante os jogos do mundial sempre causaram ruídos e desavenças entre as autoridades locais e a Fifa. De tradição islâmica conservadora, o país adota um controle rígido sobre a venda e o consumo de álcool.

Procurados para comentar o assunto, a organização da Copa do Mundo e a Fifa ainda não comentaram sobre a decisão sobre a proibição da venda de álcool nos estádios.

Com Itatiaia