Copa do Mundo 2022: veja quais são os jogos de hoje

E começou a época mais feliz de todo amante de futebol: a Copa do Mundo. Agora, disputada no Catar, a competição teve seu pontapé nesse domingo (20) com o jogo inaugural entre o país anfitrião versus Equador, ficando 2 a 0 para o selecionado da América Latina.

E nesta segunda (21) começa a maratona de jogos da fase de grupos, desta vez com três jogos às 10h, 13h e 16h no horário de Brasília. Amanhã, terça (22), serão quatro, com início às 7h.

Acompanhe os jogos de hoje - Segunda-feira, 21 de novembro:

10h - Inglaterra x Irã



13h - Senegal x Holanda



16h - Estados Unidos x País de Gales

A Seleção Brasileira jogará nesta quinta-feira (24) às 16h contra a Sérvia, pelo Grupo H da mairo competição de esportes.

