Tabela do Campeonato Mineiro 2023: confira os jogos do Democrata

Foi divulgado neste domingo (20) a tabela de jogos do Campeonato Mineiro 2023 e o Democrata de Sete Lagoas estreará fora de casa, contra o xará de Governador Valadares. Os jogos contra Atlético e Cruzeiro serão em Belo Horizonte.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Serão oito jogos da primeira fase, divididos entre três grupos com quatro equipes. As equipes duelarão apenas com adversários dos outros grupos. A fase classificatória termina no início de março.

A semifinal segue disputada em dois jogos, pelo melhor de cada grupo e o melhor segundo colocado geral. A final volta a ser em jogo de ida e volta, após jogo único em 2022. Os três piores da classificação geral disputarão um triangular para definir os rebaixados.

Confira a tabela do Jacaré

21 ou 22/01 - Democrata-GV x Democrata (fora)

28 ou 29/01 - Democrata x Pouso Alegre (casa)

04 ou 05/02 - Democrata x Villa Nova (casa)

08 ou 09/02 - Atlético x Democrata (fora)

11 ou 12/02 - Democrata x Ipatinga (casa)

18 ou 19/02 - Tombense x Democrata (fora)

25 ou 26/02 - Democrata x Athletic (casa)

04 ou 05/03 - Cruzeiro x Democrata (fora)

Da redação com O Tempo