Super Copa Ouro terá jogos entre setelagoanos nas semifinais

A Super Copa Ouro, tradicional campeonato de futebol entre escolinhas de futebol de Minas Gerais, teve partidas de quartas de final realizadas na última semana envolvendo equipes de Sete Lagoas. Os resultados definiram confrontos entre escolinhas setelagoanas nas semifinais.

Foto: Site Super Copa Ouro/Reprodução.

Sub 15

Pela categoria Sub 15 o Arena TM de Sete Lagoas venceu o Minas Juventude de Santa Luzia dia 19 passado por 4 a 1 nas quartas de final da Chave Prata. Seu adversário na semifinal será o Bela Vista F.C. de Sete Lagoas que venceu o CFA de Santa Luzia, também dia 19, por 2 a 0. A partida será dia 26/11/2022 no estádio do Bela Vista em horário a ser divulgado pela organização.

A outra semifinal da Chave Prata será entre equipes de Belo Horizonte, também dia 26: Santa Cruz x ABV.

Sendo assim, teremos uma final entre representantes de Sete Lagoas e Belo Horizonte.

Pela Chave Ouro Sub 15 o Ideal S.C. foi batido por 2 a 1 pelo Lokomotiv de Betim.

Sub 17

No último dia 15 o Planeta Futuro de Sete Lagoas já havia vencido o América de Téofilo Otoni por 2 a 0 e passado à semifinal da Chave Prata na categoria Sub 17.

Seu adversário será o América de Sete Lagoas que bateu o Soccer Trainer de BH por 3 a 2 dia 19, em partida a ser realizada no próximo dia 26.

O Ideal S.C. de Sete Lagoas está na outra semifinal desta chave após vencer dia 19 por 6 a 3 o Galáticos de Betim. Seu adversário será o Captação Washington Lima de Belo Horizonte que bateu o Arena TM de Sete Lagoas por 4 a 2 nos pênaltis após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Esse chaveamento abre a possibilidade de se ter uma final setelagoana na Chave Prata Sub 17.

Pela Chave Ouro o Bela Vista F.C. de Sete Lagoas foi eliminado pelo Lokomotiv de Betim. O jogo foi disputado, com empate por 2 a 2 no tempo normal seguido de disputas por pênaltis com vitória de 7 a 6 do Lokmotiv.

O Lokomotiv de Betim enfrenta agora o Santa Cruz de Belo Horizonte pela semifinal da Chave Ouro Sub 17.

Da Redação, por Vinícius Oliveira com informações da Super Copa Ouro.