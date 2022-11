17ª Copa do Futuro é encerrada com grande festa e homenagem na Arena do Jacaré

Muita vibração, raça e emoção marcaram o encerramento da 17ª Copa do Futuro de Futebol Infantojuvenil na manhã deste domingo, 20, na Arena do Jacaré. Foram disputadas as finais das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 com uma excelente presença de público e também foi uma oportunidade de homenagear a ex-presidente da Liga Eclética Desportiva Sete-lagoana (LEDS), Leia Dias, que faleceu no dia 9 de outubro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

A Copa do Futuro 2022 reuniu 15 equipes com as categorias sendo definidas de acordo com ano de nascimento dos atletas (2007/2008 – 2009/2010 e 2011/2012), totalizando mais de 40 times. A competição, mais uma vez, teve a chancela da LEDS e teve como convidados times de Paraopeba, Cachoeira da Prata e Prudente de Morais. “Esta copa tem grande importância para nossa administração. É a oportunidade de promover o esporte e a saúde dessas crianças. Ainda fortalecemos a integração, já que os jogos movimentam campos de todas as regiões da cidade. Tudo isso reflete na vida desses jovens de maneira muito positiva”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A Copa Futuro é um exemplo de organização e competitividade e já revelou grandes craques do futebol. Porém, o seu papel social vai muito além das quadro linhas dos campos e é destacado por todos. “É um grande prazer receber essas finais na Arena do Jacaré. Sabemos que o filtro para se tornar um jogador profissional é muito curto, mas a formação do cidadão é uma premissa das categorias de base do futebol que trabalha o respeito, a hierarquia e fortalece o espírito coletivo. Parabéns à Prefeitura e à Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer por este belo trabalho”, ressaltou Renato Paiva, presidente do Democrata Futebol Clube.

Quem também prestigiou as finais foi Paulinho Guará, ex-jogador profissional e atual técnico do Democrata. Ele tem uma forte ligação familiar com a competição e também destacou a importância deste tipo de investimento da Prefeitura. “Muito feliz em prestigiar as finais da Copa que foi criada por meu pai (Guará, ex-secretário municipal de Esportes) e constatar que a Prefeitura continua valorizando essa competição. Aqui está o futuro do nosso futebol e o envolvimento das famílias é contagiante nesta grande festa”, disse.

Animação nas arquibancadas e excelentes jogos dentro de campo. As três finais foram muito disputadas e superaram as expectativas em um dia de homenagem e ainda muito representativo pelo início da Copa do Mundo de futebol da FIFA. Na final sub-11 o Verde Vale venceu o Curitiba por 1 a 0, no sub-13 houve empate em 1 a 1 e o Trilhar bateu a Arena TM nas penalidades, já no sub-15 Democrata e Arena TM empataram em 0 a 0 e o Jacaré conquistou o título também na cobrança de pênaltis. “No dia de abertura da Copa do Mundo chegou o grande momento de nossas crianças. A Arena foi transformada em um palco das famílias com muita emoção e empolgação. Um evento que é Lei Municipal que forma atletas e grandes homens. Um esporte que agrega valores, lazer, desafio e rendimento”, destacou Fabrício Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer.

A Copa do Futuro também premiou os destaques individuais de cada categoria com troféus para os artilheiros e goleiros menos vazados. Além disso, o time Boa Vista recebeu o prêmio Fair Play por ser a equipe mais disciplinada. O torneio teve o patrocínio master da escola profissionalizante Grau Técnico.

HOMENAGEM

A ex-presidente da LEDS, Rosileia Pereira Dias, a Leia Dias, faleceu no dia 9 de outubro de maneira repentina, provocando grande comoção em Sete Lagoas e região. Ela ocupou o cargo por vários anos e se tornou uma referência no futebol amador de Minas Gerais. Na abertura das finais da Copa do Futuro, ela foi homenageada e recebeu aplausos de todos os presentes no estádio. “A Leia foi muito importante para o nosso esporte. Ela sempre fez um trabalho elogiável de maneira incansável. Foi uma batalhadora”, comentou Duílio de Castro. “Uma referência que entrou para a história do nosso futebol. A Leia sempre será lembrada por todos nós”, completou Fabrício Fonseca.

RESULTADOS

Sub-11

Verde Vale 1 x 0 Curitiba

Sub-13

Trilhar 1 x 1 Arena TM

Arena TM venceu nos pênaltis

Sub-15

Democrata 0 x 0 Arena TM

Democrata venceu nos pênaltis