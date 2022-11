Renata Silveira faz história como 1ª mulher a narrar um jogo de Copa em TV aberta no Brasil

A transmissão da partida entre Dinamarca e Tunísia, nesta terça-feira (22), pelo Mundial do Catar, entrou para a história da televisão brasileira: Renata Silveira, da Globo, foi a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo em TV aberta no país.

Foto: TV Globo/Divulgação.

A narradora comandou a transmissão da partida, tendo ao seu lado os comentaristas Richarlyson e Zé Roberto (ex-jogadores) e o ex-árbitro Paulo César Oliveira.

Renata Andrade foi contratada pela Globo no final de 2020. Mas sua 'estreia' só ocorreu no dia 10 de março, quando ela narrou, no SporTV, a goleada de 5 a 0 do Botafogo sobre o Moto Club, do Maranhão, pela Copa do Brasil.

Renata também já transmitiu partidas de Campeonatos Brasileiros, Libertadores, Liga Europa, Copa da Rússia e outras competições internacionais.

A escolha de Renata Andrade para transmitir a partida entre Dinamarca e Tunísia não foi 'obra do acaso'. Pela Eurocopa 2021, foi ela quem narrou o jogo em que o dinarmaquês Christian Eriksen sofreu uma parada cardíaca em campo durante o duelo com a Finlândia, no dia 12 de junho.

Da Redação com O Tempo.