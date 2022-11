Veja o preço das comidas: estádios do Catar têm enrolado de queijo a R$ 65 e cachorro quente a R$ 37

Quem tem o privilégio de acompanhar a Copa do Mundo do Catar enfrenta dificuldade para se alimentar dentro dos estádios. São poucas opções para preços exorbitantes. Ainda assim, geralmente a comida acaba antes do intervalo e boa parte da torcida tem que esperar o fim da partida para matar a fome longe das arenas - também não há a presença de vendedores ambulantes no entorno.

Foto: Divulgação

O repórter Marcelo Bechler mostra o cardápio disponível nos bares do Estádio Cidade da Educação, onde Dinamarca e Tunísia ficaram no 0 a 0 nesta terça-feira (22).

Uma espécie de enrolado de queijo (frio), por exemplo, custa o equivalente a R$ 65. Quem preferir um cachorro quente precisa desembolsar cerca de R$ 37.

Além da escassez de comida, quem está dentro das arenas nem sempre encontra bebida gelada. O preço, no entanto, não tem refresco. Uma garrafa pequena de água mineral é vendida por R$ 15.

Veja os preços de alguns itens vendidos nos estádios:

Enrolado de queijo - R$ 65

Hambúrguer - R$ 58

Chicken shawarma (wrap de frango) - R$ 44

Cachorro quente - R$ 37

Doce Luqaimat (massa frita com açúcar e mel por cima - sobremesa típica do país) - R$ 25

Fatayer (esfirra com espinafre ou queijo) - R$ 22

Batata frita - R$ 14,66

Bebidas

Garrafinha de água mineral: R$ 15

Garrafinha de Coca-Cola: R$ 22

Cerveja Budweiser (sem álcool e restrita para maiores de 21 anos): R$ 44

Karak (chá tradicional da região) - R$ 22

Com Itatiaia