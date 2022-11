As aulas de basquete com o professor Estevam continuam a todo vapor no Ginásio Coberto (Ginásio Dr. Márcio Paulino). A parceria iniciada em setembro por meio de um comodato com a Prefeitura de Sete Lagoas para uso do local já promove experiências únicas não só aos alunos, mas também para o próprio professor. A reportagem do SeteLagoas.com.br conversou com Estevam sobre esses primeiros meses.

Foto: Estevam Ferreira/Acervo pessoal.

Estevam Ferreira Júnior é setelagoano e possui 20 anos de carreira no basquete, acumulando passagens pela Seleção Brasileira Principal e Seleção Brasileira Militar. Já defendeu clubes como Franca/SP, Uberlândia/MG, E. C. Ginástico/MG, Brasília, Rio Claro/SP, Galatasaray/Turquia e Vasco da Gama/RJ.

O experiente atleta também conquistou vários títulos por onde passou: é campeão mineiro, paulista, gaúcho, brasiliense, sul-americano, pan-americano mundial militar.

Foto: Estevam Ferreira/Acervo pessoal.

Estevam revelou que teve seu primeiro contato com a modalidade em 1993 na Praça Esporte. O começo de carreira oficial foi em 1995 no E. C. Ginástico/MG.

Na nova fase de sua carreira, agora como um legítimo mentor, Estevam relata como é dividir suas experiências: "É um momento ímpar que estou vivendo, é um acervo de informações que foram lapidadas ao longo de 20 anos. É um novo desafio, uma alegria poder contribuir, compartilhar fundamentos, conceitos, que valem para o esporte e para vida".

E passar as informações a pessoas de diferentes idades e níveis de conhecimento acerca do basquete não é problema para Estevam. As aulas no Ginásio Coberto são oferecidas não só a crianças mas também a adultos.

"Para um projeto recém começado, temos em média 15 alunos, idades que começam de 08 anos até 30, estamos crescendo, ganhando corpo e forma. É gratificante ver a evolução dos alunos, ver o compromisso deles, gratifica ver o caráter deles, o espírito de equipe que têm", diz Estevam.

As aulas com Estevam ocorrem às segundas, quartas e sextas das 17:00 às 19:00. Com a palavra, o professor convida a quem tenha vontade de participar: "Quem estiver interessado nas aulas, por gentileza, o telefone de contato é (31) 9 8272 2448, direto comigo. Venha fazer uma aula experimental, aprendendo não somente os fundamentos do basquete, mas conceitos que valem para o esporte e para vida como trabalho em equipe, tomada de decisão, superação, respeito, entre outros".

Da Redação, por Vinícius Oliveira.