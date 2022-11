COPA DO MUNDO: Japão vence Alemanha de virada e protagoniza segunda zebra do Campeonato

De virada, o Japão venceu a Alemanha por 2 a 1, nesta quarta-feira (23), no estádio Khalifa. A “zebra” chegou para os alemães, que sem sucesso, tentaram superar o fiasco de 2018, quando também perderam na estreia e foram eliminados ainda na fase de grupos.

Foto: Reprodução/Internet

A equipe asiática protagonizou um duelo de muitas surpresas, movimento e superação, uma vez que começou o jogo com mais dificuldade do que os europeus. Emesmo asim, os asiáticos foram os primeiros a balançar as redes, com Maeda, mas o tento foi anulado por impedimento confirmado pelo VAR.

E o mesmo VAR voltou a ser acionado, dessa vez, a favor da Alemanha. O goleiro Gonda derrubou Raum e o árbitro assinalou a penalidade máxima com o auxílio da tecnologia. Gündogan cobrou e inaugurou as redes.

O segundo tempo voltou muito mais movimentado, com ambas equipes explorando os ataques. Os goleiros ganharam destaque, principalmente o japonês, quando protagonizou quatro defesas consecutivas, impedindo que os alemães ampliassem o placar.

E foi a partir de então que a famosa "zebra" resolveu desfilar em campo. O japonês Doan, aos 29 minutos, aproveitou rebote de Neuer para empatar o jogo. Pouco tempo depois, eis que surge Asano para virar o placar após falha da defesa alemã.

O próximo compromisso do Japão acontecerá no domingo (27), às 7h (de Brasília) contra a Costa Rica. Já a Alemanha deverá buscar reação às 16h, contra a Espanha.

FICHA TÉCNICA

ALEMANHA 1 X 2 JAPÃO

Alemanha

Neuer; Süle, Rüdiger, Schlotterbeck e Raum; Kimmich, Gündogan e Musiala;Gnabry, Thomas Müller e Havertz.

Técnico: Hansi Flick

Japão

Gonda; Sakai, Yoshida, Itakura e Negatomo (Mitoma); Tanaka, Endo, Kubo (Tomiyasu) e Kamada; Junya Ito, Maeda (Asano).

Técnico: Hajime Moriyasu

Motivo: 1° jogo da fase de grupos da Copa do Mundo

Data: 23 de novembro de 2022 (quarta-feira)

Local: Estádio Khalifa (Catar)

Arbitragem: Ivan Arcides Barton Cisneros, auxiliado por David Jonathan Morán Santos e Zachari Zeegelaar.

Cartões amarelos:

Gols: Gundogan (Alemanha); Doan, Asana (Japão).

Com Hoje em Dia