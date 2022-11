Com placar de 7x0, Espanha conquista maior goleada da Copa contra Costa Rica e deixa Alemanha tensa no Catar

Com direito a uma atuação arrasadora, a Espanha goleou a Costa Rica por 7x0 na tarde desta quarta-feira (23), no Al Thumama Stadium, e se isolou na liderança do Grupo E da Copa do Mundo do Catar. O resultado deixa a Alemanha - que perdeu para o Japão, de virada -, em situação complicadíssima na chave.

Foto: Reprodução/Internet

Na etapa inicial, Dani Olmo aliviou a pressão espanhola logo aos 10 minutos de jogo. Aos 20', Marco Asensio recebeu um belo cruzamento de Jordi Alba pela esquerda e ampliou o marcador. Já aos 30', Ferran Torres, de pênalti, balançou as redes de Keylor Navas pela terceira vez na partida.

No segundo tempo, aos oito minutos da etapa final, Ferran Torres anotou o seu segundo gol no confronto e ampliou para 4x0. Aos 29', Morata lançou Gavi, que pegou de primeira de fora da área e fez o quinto gol da Fúria. 15 minutos mais tarde, quase nos acréscimos, Carlos Soler fez o sexto, enquanto Morata fechou o 7x0 e deu números finais à maior goleada da Copa até o momento, no Al Thumama Stadium.

Espanha x Alemanha em clima de decisão

Já na segunda rodada, Espanha e Alemanha se enfrentam em um clima de decisão para os alemães, que, caso sofram uma nova derrota, darão adeus de forma precoce ao Mundial no Catar.

Recheada de medalhões e promessas, o time de Luís Enrique chega ao clássico europeu com enorme confiança diante da equipe de Hansi Flick. A partida ocorre no próximo domingo (27), às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium.

Por outro lado, Costa Rica e Japão fazem um "duelo dos desesperados" também no domingo (27), às 7h (horário de Brasília), no Ahmad bin Ali Stadium.

Com Itatiaia