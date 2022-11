Projeto social de esporte de Sete Lagoas amplia atuação para o Barreiro

Um dos programas sociais mais tradicionais de Sete Lagoas ampliou o seu raio de ação: o Esporte na Cidade agora atende crianças do Barreiro. São 80 crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que praticam judô.

Foto: De Peito Aberto / Divulgação

Os novos alunos se encontram no Salão Paroquial da Capela Bom Jesus a cada duas semanas, durante uma hora: “A população de Sete Lagoas sempre abraçou o Esporte na Cidade. Estou muito feliz com o novo núcleo no Barreiro", afirma o coordenador técnico do Esporte na Cidade Leonardo Costa. Na última terça-feira (22), os assistidos do projeto receberam novos kits de uniformes com camisa, quimono e faixa.

O Esporte na Cidade é um projeto comandado pela organização De Peito Aberto, com patrocínio da IVECO e da Viena através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, com 160 jovens assistidos. Além do Barreiro, crianças do Cidade de Deus também participam.

Da redação