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Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 homenageia destaques do esporte setelagoano

Ontem (23) o salão de festas do Bela Vista Social Clube foi palco de uma noite de celebração, agradecimento e reconhecimento. Num ano cheio de eventos esportivos e numa cidade tão rica de pessoas envolvidas com o tema, o Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 veio para coroar o desporto setelagoano.

Homenageados do Grupo 1 no Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.brHomenageados do Grupo 1 no Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

O Prêmio foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) da Prefeitura de Sete Lagoas.

Abrindo o evento o secretário de esportes Fabrício Fredereghi Fonseca ilustrou com estatísticas o quão árduo é o trabalho de atletas e comissões técnicas para exercerem suas paixões: 64% dos atletas olímpicos têm alguma dificuldade para treinar, 42% não possuem patrocínio, 82% têm outra profissão além do esporte. No entanto, 94% dos atletas já passaram por projetos sociais, o que indica o alto potencial de desenvolvimento social atrelado à prática esportiva.

O Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 contou com vasta lista de homenageados. Eles foram distribuídos pelas modalidades esportivas ou do trabalho ligado ao esporte que desempenharam durante o ano. Veja a lista dos contemplados:

GRUPO 1:

  • MAURO ROBERTO FONSECA FRANÇA - ATLETISMO
  • JOSÉ ESTEVAN FERREIRA JUNIOR MIGUEL - BASQUETE
  • MARCOS FELIPE SILVEIRA MARQUES - FISICULTURISMO
  • GIOVANA LETÍCIA CARDOSO CIDADE AVELAR - VÔLEI
  • LEANDRO DOS SANTOS PIRES - VÔLEI DE PRAIA

GRUPO 2:

  • PAULO CESAR NABUCO - BEACH TÊNIS
  • LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES CARVALHAL NASCIMENTO - BEACH TÊNIS

GRUPO 3:

  • CRISTIANO VITOR ROCHA – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL, CALISTENIA
  • GERALDA PEREIRA DA COSTA MARQUES – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL, FUTEBOL
  • DILTON GONÇALVES DE MATOS – PRÊMIO SOCIAL, FUTEBOL
  • FABIO FERREIRA DE ARAUJO – PRÊMIO SOCIAL, SKATE

GRUPO 4:

  • LEANDRO LEONARDO LÁZARO DOS SANTOS SIMÕES - CICLISMO
  • MESSIAS BERNARDINELI DIAS - BICICROSS

GRUPO 5 - FUTEBOL:

  • DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE
  • IDEAL SPORT CLUBE
  • BELA VISTA FUTEBOL CLUBE
  • HURACAN ATLÉTICO CLUBE
  • AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

GRUPO 6:

  • ANA LEONÍDIA SOARES - ESPORTE PARALÍMPICO
  • GLAZIELA MÁRCIA GONÇALVES - PROJETO RAIO DE LUZ, ESPORTE PARALÍMPICO
  • LEO ANGELOS ARAUJO CHAVES - NATAÇÃO PARALÍMPICA

Homenageados do Grupo 6 no Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br.Homenageados do Grupo 6 no Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br.

GRUPO 7 - ESCOLINHAS DE FUTEBOL:

  • BOSQUE FUTEBOL CLUBE
  • ESCOLA UNIÃO TALENTOS SOCCER
  • PLANETA FUTURO FUTEBOL AJAX
  • MONTREAL ESPORTE CLUBE
  • ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BOA VISTA
  • ESCOLINHA DO VERDE VALE
  • ESCOLA DE FUTEBOL DO BIRO BIRO
  • EQUIPE INSITUTO TRILHAR
  • GREMIO ESPORTE CURITIBA
  • ARENA TM

GRUPO 8 - VÔLEI DE QUADRA:

  • BERNARDO ACTOS
  • MARIA LUISA (MALU)
  • MARIANA ALVES CASSIMIRO (MARI CASSIMIRO)

GRUPO 9:

  • ALOIZ LOURENÇO MARINHO (LOLÓ MARINHO) - ÁRBITRO HANDEBOL
  • MARCO TULIO DA SILVA PEREIRA - ÁRBITRO GINÁSTICA OLÍMPICA
  • JOSIANE ALVES - PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL
  • FRANCIS JUNIO TEIXEIRA DIAS - PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL
  • BÁRBARA DIAS - RÁDIO ELDORADO, JORNALISTA DESTAQUE

GRUPO 10:

  • HUMBERTO HERNANE DIAS COTA JUNIOR - JIU JITSU
  • EDER DE OLIVEIRA - JIU JITSU
  • HERIVELTON PAULO MARTINS - ÁRBITRO JUDÔ
  • PABLO SAINT CLAIR DE SOUZA BATISTA - ATLETA KARATÊ
  • TAINARA DE OLIVEIRA MARQUES - TAEKENDO
  • WELLERSON VICENTE DE JESUS ALVES - TAEKENDO

GRUPO 11:

  • LIGA ECLÉTICA DE SETE LAGOAS - IN MEMORIAN POR LEIA DIAS

GRUPO 12 - NATAÇÃO MIRIM, INFANTIL, JUVENIL E JÚNIOR:

  • HELENA DINIZ NAHAS
  • LUISA OLIVEIRA TAVARES MIRANDA
  • ISABELA GUIMARÃES ROCHA
  • LEONARDO IDALGO CÍERO
  • LUIZ FELIPE MARQUES
  • FELIPE DINIZ NAHAS

Homenageados do Grupo 12 no Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.brHomenageados do Grupo 12 no Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br

GRUPO 13:

  • MARCO ANTONIO DELGADO – SQUASH
  • RONEY FRANÇA ALVES - TIRO DE PRECISÃO
  • RAFAEL TAVARES - TÊNIS INFANTIL

GRUPO 14 - IMPRENSA:

  • JOUBERT FERREIRA - J ESPORTES
  • DENIO MOREIRA DE SOUZA - RÁDIO WEB NOVIDADE
  • SILVA JUNIOR - RÁDIO ELDORADO
  • MARCELO RIBEIRO PAIVA - TV E RÁDIO CÂMARA
  • RONEI ROCHA - CLICKSETE

GRUPO 15:

  • ANDRESSA LIMA - GRAU TÉCNICO
  • CODESEL, FABRICIO NASCIMENTO - REPRESENTADO POR CARLOS EDUARDO FERNANDES FIGUEIREDO E VALERIA PEREIRA DA COSTA
  • SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SMEL)
  • FABRÍCIO FREDEREGHI FONSECA
  • THIAGO HELENO - FUTEBOL
  • MARCOS ROCHA - FUTEBOL

Da Redação, por Vinícius Oliveira.


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