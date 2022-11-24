Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 homenageia destaques do esporte setelagoano
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- Categoria: Esportes
Ontem (23) o salão de festas do Bela Vista Social Clube foi palco de uma noite de celebração, agradecimento e reconhecimento. Num ano cheio de eventos esportivos e numa cidade tão rica de pessoas envolvidas com o tema, o Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 veio para coroar o desporto setelagoano.
O Prêmio foi uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) da Prefeitura de Sete Lagoas.
Abrindo o evento o secretário de esportes Fabrício Fredereghi Fonseca ilustrou com estatísticas o quão árduo é o trabalho de atletas e comissões técnicas para exercerem suas paixões: 64% dos atletas olímpicos têm alguma dificuldade para treinar, 42% não possuem patrocínio, 82% têm outra profissão além do esporte. No entanto, 94% dos atletas já passaram por projetos sociais, o que indica o alto potencial de desenvolvimento social atrelado à prática esportiva.
O Prêmio Momento Espetacular do Esporte 2022 contou com vasta lista de homenageados. Eles foram distribuídos pelas modalidades esportivas ou do trabalho ligado ao esporte que desempenharam durante o ano. Veja a lista dos contemplados:
GRUPO 1:
- MAURO ROBERTO FONSECA FRANÇA - ATLETISMO
- JOSÉ ESTEVAN FERREIRA JUNIOR MIGUEL - BASQUETE
- MARCOS FELIPE SILVEIRA MARQUES - FISICULTURISMO
- GIOVANA LETÍCIA CARDOSO CIDADE AVELAR - VÔLEI
- LEANDRO DOS SANTOS PIRES - VÔLEI DE PRAIA
GRUPO 2:
- PAULO CESAR NABUCO - BEACH TÊNIS
- LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES CARVALHAL NASCIMENTO - BEACH TÊNIS
GRUPO 3:
- CRISTIANO VITOR ROCHA – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL, CALISTENIA
- GERALDA PEREIRA DA COSTA MARQUES – PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL, FUTEBOL
- DILTON GONÇALVES DE MATOS – PRÊMIO SOCIAL, FUTEBOL
- FABIO FERREIRA DE ARAUJO – PRÊMIO SOCIAL, SKATE
GRUPO 4:
- LEANDRO LEONARDO LÁZARO DOS SANTOS SIMÕES - CICLISMO
- MESSIAS BERNARDINELI DIAS - BICICROSS
GRUPO 5 - FUTEBOL:
- DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE
- IDEAL SPORT CLUBE
- BELA VISTA FUTEBOL CLUBE
- HURACAN ATLÉTICO CLUBE
- AMÉRICA FUTEBOL CLUBE
GRUPO 6:
- ANA LEONÍDIA SOARES - ESPORTE PARALÍMPICO
- GLAZIELA MÁRCIA GONÇALVES - PROJETO RAIO DE LUZ, ESPORTE PARALÍMPICO
- LEO ANGELOS ARAUJO CHAVES - NATAÇÃO PARALÍMPICA
GRUPO 7 - ESCOLINHAS DE FUTEBOL:
- BOSQUE FUTEBOL CLUBE
- ESCOLA UNIÃO TALENTOS SOCCER
- PLANETA FUTURO FUTEBOL AJAX
- MONTREAL ESPORTE CLUBE
- ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA BOA VISTA
- ESCOLINHA DO VERDE VALE
- ESCOLA DE FUTEBOL DO BIRO BIRO
- EQUIPE INSITUTO TRILHAR
- GREMIO ESPORTE CURITIBA
- ARENA TM
GRUPO 8 - VÔLEI DE QUADRA:
- BERNARDO ACTOS
- MARIA LUISA (MALU)
- MARIANA ALVES CASSIMIRO (MARI CASSIMIRO)
GRUPO 9:
- ALOIZ LOURENÇO MARINHO (LOLÓ MARINHO) - ÁRBITRO HANDEBOL
- MARCO TULIO DA SILVA PEREIRA - ÁRBITRO GINÁSTICA OLÍMPICA
- JOSIANE ALVES - PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL
- FRANCIS JUNIO TEIXEIRA DIAS - PRÊMIO POR TRABALHO SOCIAL
- BÁRBARA DIAS - RÁDIO ELDORADO, JORNALISTA DESTAQUE
GRUPO 10:
- HUMBERTO HERNANE DIAS COTA JUNIOR - JIU JITSU
- EDER DE OLIVEIRA - JIU JITSU
- HERIVELTON PAULO MARTINS - ÁRBITRO JUDÔ
- PABLO SAINT CLAIR DE SOUZA BATISTA - ATLETA KARATÊ
- TAINARA DE OLIVEIRA MARQUES - TAEKENDO
- WELLERSON VICENTE DE JESUS ALVES - TAEKENDO
GRUPO 11:
- LIGA ECLÉTICA DE SETE LAGOAS - IN MEMORIAN POR LEIA DIAS
GRUPO 12 - NATAÇÃO MIRIM, INFANTIL, JUVENIL E JÚNIOR:
- HELENA DINIZ NAHAS
- LUISA OLIVEIRA TAVARES MIRANDA
- ISABELA GUIMARÃES ROCHA
- LEONARDO IDALGO CÍERO
- LUIZ FELIPE MARQUES
- FELIPE DINIZ NAHAS
GRUPO 13:
- MARCO ANTONIO DELGADO – SQUASH
- RONEY FRANÇA ALVES - TIRO DE PRECISÃO
- RAFAEL TAVARES - TÊNIS INFANTIL
GRUPO 14 - IMPRENSA:
- JOUBERT FERREIRA - J ESPORTES
- DENIO MOREIRA DE SOUZA - RÁDIO WEB NOVIDADE
- SILVA JUNIOR - RÁDIO ELDORADO
- MARCELO RIBEIRO PAIVA - TV E RÁDIO CÂMARA
- RONEI ROCHA - CLICKSETE
GRUPO 15:
- ANDRESSA LIMA - GRAU TÉCNICO
- CODESEL, FABRICIO NASCIMENTO - REPRESENTADO POR CARLOS EDUARDO FERNANDES FIGUEIREDO E VALERIA PEREIRA DA COSTA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SMEL)
- FABRÍCIO FREDEREGHI FONSECA
- THIAGO HELENO - FUTEBOL
- MARCOS ROCHA - FUTEBOL
Da Redação, por Vinícius Oliveira.