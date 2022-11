Suíça vence Camarões por 1x0 e aguarda próximo duelo com o Brasil na segunda

A Suíça estreou bem na Copa do Mundo e venceu o Camarões por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), no estádio Al Janoub, no Catar, e deu importante passo no Grupo G. O gol dos suíços foi marcado por Embolo, no começo do segundo tempo.

Foto: Divulgação

Agora, a Suíça será a adversária do Brasil, na próxima segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília). A Seleção Brasileira estreia contra a Sérvia, nesta quinta-feira, no estádio Lusail, em Doha.

O Camarões, também no Al Janoub, enfrentará a Sérvia, também na segunda, às 7h, pela segunda rodada do grupo.

Primeiro tempo do Camarões

O jogo esteve longe de ser aquela maravilha, mas começou com a Suíça segurando mais a bola. Entretanto, foi o Camarões que soube melhor o que fazer com a redonda nos 45 minutos iniciais.

Os africanos ocuparam melhor os espaços no campo e encontraram brechas para entrar na defesa dos suíços, mas não aproveitaram bem as chances. Foram três oportunidades que ou pararam nas mãos do goleiro Sommer ou passaram por cima do gol.

Fez valer o favoritismo?

A Suíça venceu, fez valer o favoritismo pelo placar, mas não convenceu. O futebol apresentado esteve longe daquele esperado pelos que acompanham alguns dos principais jogadores do país. Embolo, um dos destaques, fez o gol da vitória, e merece destaque.

Shaqiri se apresentou de forma regular, apesar da assistência para o gol de Embolo, assim como Xhakha, que também não apresentou muito.

Fogo amigo, o gol sem comemoração

O autor do gol da vitória Suíça não nasceu nos país. Pelo contrário, ele é natural de Camarões. E foi por isso que Embolo não comemorou o gol. A família do atacante imigrou para a Suíça quando ele era muito novo.

Embolo se naturalizou suíço em 2014. Ele iniciou sua carreira no Basel, onde fez sua estreia com apenas 17 anos.

FICHA TÉCNICA

SUÍÇA 1 X 0 CAMARÕES

Motivo: 1ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2022

Local: Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar

Data: 24 de novembro de 2022, quinta-feira

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Gol: Embolo, aos 2 do 2ºT (Suíça)

Cartões amarelos: Elvedi, Akanji (Suíça); Fai (Camarões)

Suíça: Yann Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji e Ricardo Rodriguez (Comert); Freuler e Xhaka; Shaqiri (Okafor), Djibril Sow (Frei) e Rubén Vargas (Rieder); Embolo (Seferovic). Técnico: Murat Yakin

Camarões: Onana; Collins Fai, Castelleto, N'Koulou e Nouhou Tolo; Oum Gouet, Hongla (Ondoua) e Zambo Anguissa; Mbeumo (Ngamaleu), Choupo-Moting (Aboubakar) e Toko Ekambi (N'Koudou). Técnico: Rigobert Song

Com Itatiaia