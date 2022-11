Quem pode substituir Neymar com ausência do camisa 10 da Seleção? Veja as opções

O Brasil fez um grande jogo na vitória por 2 a 0 diante da Sérvia na estreia da Copa do Mundo. A notícia negativa do duelo de quinta-feira (24) foi a lesão de Neymar, confirmada pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar. O camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo direito e foi reavaliado nesta sexta-feira (25).

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com a avaliação, o Brasil não contará com sua principal estrela na fase de grupos, Tite terá uma dor de cabeça para decidir o substituto ideal para o confronto contra a Suíça, na segunda-feira (28).

Contra a Sérvia, o técnico utilizou o atacante Rodrygo na posição de Neymar. O ponta do Real Madrid tem experiência atuando improvisado como meia ou falso nove, sendo bastante usado na função pelo técnico Carlo Ancelotti no clube espanhol.

Caso Tite opte por uma mudança mais cautelosa, Fred pode ser o escolhido para formar uma trinca no meio-campo com Lucas Paquetá e Casemiro.

Bruno Guimarães corre por fora na disputa. O volante do Newcastle é mais ofensivo que Fred e oferece maior qualidade no passe e de chegada na área.

Duas alternativas pouco prováveis seriam as opções por Gabriel Jesus, formando uma dupla de ataque com Richarlison, ou a entrada de Éverton Ribeiro, que costuma atuar aberto pelo lado direito no Flamengo.

Com Hoje em Dia