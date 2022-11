Bela Vista vai à final da Super Copa Ouro Sub 15 na Chave Prata; veja confrontos de outros setelagoanos

O Bela Vista F. C. de Sete Lagoas se classificou para final da Chave Prata da Super Copa Ouro na categoria Sub 15 ao vencer o também setelagoano Arena TM por 1 x 0. A partida foi realizada ontem (25) no Campo do Bela Vista. O Bela Vista espera o vencedor de Santa Cruz x ABV, ambos de Belo Horizonte, na final. O sábado também reserva outros confrontos decisivos para equipes de Sete Lagoas.

Foto: Site Super Copa Ouro/Reprodução.

O Ideal S. C. Sub 17 faz semifinal da Chave Prata contra o Captação Washington Lima de Belo Horizonte. A partida será às 09:00 do sábado (26) no Estádio Emílio de Vasconcelos Costa em Sete Lagoas.

Planeta Futuro e América, dois times Sub 17 de Sete Lagoas, se enfrentam pela outra semifinal da Chave Prata. O jogo é às 10:00 deste sábado (26) no Campo do América em Sete Lagoas.

Da Redação, por Vinícius Oliveira.