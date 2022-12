Prêmio Momento Espetacular homenageia os destaques do esporte de Sete Lagoas

A noite do último dia 23 de novembro foi especial para o esporte de Sete Lagoas. A Secretaria Municipal Adjunta de Esportes realizou o evento “Momento Espetacular” para homenagear desportistas e instituições que são destaque na prática esportiva ou na implementação de projetos e programas da área. A iniciativa é regulamentada pela Lei Municipal nº 8491/2015 e integra a programação do aniversário da cidade.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

Glamour, elegância e alegria marcaram o evento, que reuniu cerca de 180 pessoas, entre atletas, presidentes de clubes, técnicos e familiares. “Sete Lagoas é um celeiro de desportistas, não só no futebol, mas de várias modalidades”, destacou o prefeito Duílio de Castro, presente ao evento.

No total, foram entregues 63 honrarias que simbolizam o reconhecimento pelo desempenho positivo em 2022. “Homenageamos os destaques do ano, sendo atletas campeões por federações e confederações por meio de campeonatos mineiro e brasileiro. Para a surpresa dos presentes, foram apresentados atletas em nível de campeonato mundial com pré-vagas para os próximos jogos olímpicos”, ressaltou Fabrício Fonseca, secretário municipal adjunto de Esportes.

AGRACIADOS:

Mauro Roberto Fonseca França - Atletismo

José Estevan Ferreira Junior Miguel – Basquete

Marcos Felipe Silveira Marques- Fisiculturismo

Giovana Letícia Cardoso Avelar- Representada pelo pai Giovani Barbosa Avelar

Leandro dos Santos Pires - Vôlei de Praia

Paulo Cesar Nabuco – Beach Tênis

Luiz Claudio Guimarães Carvalhal Nascimento - Beach Tênis

Cristiano Vitor Rocha – Prêmio social

Geralda Pereira da Costa Marques – Prêmio social

Dilton Gonçalves de Matos – Prêmio social

Fabio Ferreira de Araujo – Prêmio Social

Leandro Leonardo Lázaro dos Santos Simões

Messias Bernardineli Dias

Democrata Futebol Clube

Ideal Sport Clube

Huracan Atlético Clube

América Futebol Clube

Ana Leonídia Soares – Pessoas com Deficiência

Glaziela Márcia Gonçalves - Projeto Raio de Luz

Leo Angelos Araújo Chaves – Atleta PCD Natação

Bosque Futebol Clube – Futebol Feminino

Escola União Talentos Soccer

Planeta Futuro Futebol Ajax

Fluminense Esporte Clube

Montreal Esporte Clube

Associação Esportiva Boa Vista Futebol Clube

Escolinha Do Verde Vale Esporte Clube

Escola De Futebol Arena TM

Equipe Instituto Trilhar

Bernardo Actos- Ginástica Olímpica - Representado por Renato Andrade

Maria Luisa – Malu – Vôlei De Quadra Representada pela Mãe

Mariana Alves Cassimiro- Vôlei De Quadra - Representada por Sua Mãe D. Leda

Aloiz Lourenço Marinho – Loló Marinho – Árbitro Handebol

Marco Túlio Da Silva Pereira – Árbitro Ginástica Olímpica

Josiane Alves – Prêmio Social

Francis Junio Teixeira Dias – Atleta

Bárbara Dias – Jornalista Destaque

Humberto Hernane Dias Cota Junior – Jiu Jitsu

Eder De Oliveira – Jiu Jitsu

Herivelton Paulo Martins – Árbitro Judô

Pablo Saint Clair De Souza Batista – Atleta Karatê

Tainara - Taekwondo

Welisson - Taekwondo

Liga Eclética De Sete Lagoas – In Memorian Leia Dias – Márcia Irmã

Helena Diniz Nahas – Categoria Pré Mirim – Natação

Luisa Oliveira Tavares Miranda – Categoria Mirim -Natação

Isabela Guimarães Rocha – Categoria Infantil -Natação

Leonardo Idalgo Cícero – Categoria Juvenil -Natação

Luiz Felipe Marques – Categoria Junior -Natação

Marco Antonio Delgado – Squash

Roney França Alves - Tiro

Rafael Tavares – Atleta Tênis

Joubert Ferreira – Imprensa Amiga

Dênio Moreira De Souza – Imprensa Amiga

Silva Junior -Imprensa Amiga

Marcelo Ribeiro Paiva– Imprensa Amiga

Ronei Rocha– Imprensa Amiga

Grau Técnico – Andressa Lima – Parceira do Esporte

Codesel – Fabricio Nascimento – Representado por Carlos Eduardo Fernandes Figueiredo e Valeria Pereira da Costa – Parceiro do Esporte

SMEL – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Thiago Heleno – Futebol de Campo

Marcos Rocha – Futebol de Campo

Fabrício F. Fonseca - Destaque

Com Prefeitura de Sete Lagoas