Nado Livre finaliza ano de 2022 com bons resultados na natação mineira

A equipe da Academia Nado livre encerrou a temporada de natação no ano de 2022 com brilhantismo. No fim de semana passado, na última fase da Copa MG de Natação em Conselheiro Lafaiete, nadadores e técnicos conquistaram os títulos de Campeã Regional e alcançaram a 4ª colocação geral dentro do estdo de Minas Gerais.

Foto: Academia Nado Livre/Acervo pessoal.

A Academia Nado Livre parabeniza os nadadores pela dedicação, disciplina nos treinos e pelos ótimos resultados alcançados! Os parabéns se extendem também aos técnicos pelo ótimo trabalho desenvolvido e aos pais pelo apoio e incentivo à natação!

Da Redação com Nado Livre.