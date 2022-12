Veja os resultados da primeira rodada da Copa Eldorado; próximos jogos estão marcados

A primeira rodada da 30ª Copa Eldorado/Felt Elétrica/Telhas Granville teve gols, bom nível técnico, e bastante chuva dando as caras em algumas partidas. A segunda rodada já está programada e você confere a seguir.

Foto: 30ª Copa Eldorado/Felt Elétrica/Telhas Granville/Divulgação.

Lembrando os grupos: equipes da Chave A jogarão contram equipes da Chave B, Chave C contra Chave D e Chave E contra Chave F. Os dezesseis melhores colocados na fase de grupos passam às oitavas de final, com o 1º enfrentando o 16º, 2º enfrentando o 15º, 3º contra o 14º e assim sucessivamente:

Chave A: Montreal/Objetiva Proteção Veicular, Democrata/BH, Bangu/Auto Bitts

Chave B: NF Amigos/Industrial, Santa Helena/RG Track, AFP/Lontra

Chave C: União do Morro/Garimpeiro, Curitiba, Bosque/Vamberto Teixeira

Chave D: Independente de Pompéu, Aston Villa/Unilab, São Sebastião de Pindaíbas

Chave E: CAP, River, Sete de Setembro/POP FM de Caetanópolis

Chave F: Ideal S. C., Villa Minas, União Alvorada

Resultados da primeira rodada:

Sábado, 26/11/2022:

13:45 - Curitiba 3 x 1 Aston Villa/Unilab - Campo do Montreal

13:45 - River 1 x 0 Villa Minas - Campo do CAP

15:45 - Montreal/Objetiva Proteção Veicular 2 x 1 AFP/Lontra - Campo do Montreal

15:45 - CAP 0 x 0 União Alvorada - Campo do CAP (*)

(*) Partida interrompida devido às fortes chuvas e queda de árvore no gramado, resultado mantido em 0 a 0 pela Coordenação.

Domingo, 27/11/2022:

08:15 - Democrata/BH 1 x 2 Santa Helena/RG Track - Campo do Serrinha

08:15 - Bosque/Vamberto Teixeira 0 x 0 Independente de Pompéu - Campo do Ideal

10:15 - Bangu/Auto Bitts 2 x 0 NF Amigos/Industrial - Campo do Serrinha

10:15 - Sete de Setembro/POP FM de Caetanópolis 0 x 2 Ideal S. C. - Campo do Ideal

Segunda-feira, 28/11/2022:

19:30 - União do Morro/Garimpeiro 1 x 1 São Sebastião de Pindaíbas - Campo do Serrinha

Confira agora a agenda de jogos da segunda rodada:

Sábado, 03/12/2022:

Campo do Serrinha:

13:45 – União do Morro/Garimpeiro X Aston Villa/Unilab

15:45 – Bosque/Vamberto Teixeira x São Sebastião de Pindaíbas

Campo do CAP:

13:45 – Villa Minas x CAP

15:45 – União Alvorada x Sete de Setembro/POP FM

Domingo, 04/12/2022:

Campo do Bangu:

08:15 – Democrata/BH x NF/Industrial

10:15 – Bangu/Auto Bitts x AFP/Lontra

Campo do Curitiba:

08:15 – Santa Helena/RG Track x Montreal/Objetiva Proteção Veicular

10:15 – Curitiba x Independente de Pompéu

Terça-feira, 06/06/2022:

Campo do Montreal:

19:30 – River x Ideal

Da Redação com Copa Eldorado.