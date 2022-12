Seleção terá time reserva para confronto contra Camarões e Daniel Alves estreia como capitão

Apesar do treino fechado nesta quarta-feira, no Catar, o técnico Tite optou por revelar qual será o time que vai escalar contra Camarões, na última rodada da fase de grupos da Copa. Já classificado, o treinador optou por um time reservas, mas ainda tem três dúvidas.

Foto: Reprodução/Internet

Tite revelou que vai poupar do goleiro ao centroavante. O treinador só não sabe ainda se vai escalar Fred ou Bruno Guimarães como segundo volante, Rodrygo ou Everton Ribeiro como meia central e Pedro ou Gabriel Jesus na função de camisa 9. Confira o time:

Escalação do Brasil, com as dúvidas de Tite (Divulgação/CBF)

Vale lembrar que o Brasil já não conta com Neymar, Danilo e Alex Sandro, todos lesionados. A Seleção encara Camarões às 16h de sexta-feira (2), no estádio Lusail. Um empate basta se garantir como primeira do Grupo G.

Daniel Alves capitão

Jogador mais questionado da convocação, o lateral-direito Daniel Alves deve ser não só titular como capitão da Seleção. Ele se tornará o jogador mais velho a atuar pelo Brasil em Copas, superando o zagueiro Thiago Silva, que bateu esse recorde na primeira rodada desta Copa.

