O domingo será de grandes emoções na Super Copa Ouro, inclusive para times de categorias de base de Sete Lagoas. Bela Vista, América e Ideal (que se enfrentam) e Arena TM são os representantes da cidade em finais do campeonato que serão transmitidas no YouTube oficial da Super Copa Ouro.

O Bela Vista é um dos time de Sete Lagoas que jogam finais na Super Copa Ouro. Foto: Divulgação.

O Bela Vista vai jogar contra o Santa Cruz de Belo Horizonte às 12:15h no Estádio José Maria de Castro (Campo do São Francisco) em Pará de Minas. O jogo vale o título da Chave Prata na categoria Sub 15.

Pela categoria Sub 17 na Chave Prata a final é entre times de Sete Lagoas: América e Ideal jogam às 13:40h também no Campo do São Francisco em Pará de Minas.

Na Chave Ouro, categoria Sub 20, o representante de Sete Lagoas na final é o Arena TM que enfrenta o E. C. Cristalino de Pompéu às 18:30 no mesmo local das partidas acima.

Para assistir aos jogos, basta acessar o canal no YouTube oficial da Super Copa Ouro.

Da Redação, por Vinícius Oliveira com informações de Super Copa Ouro.