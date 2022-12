Copa do Mundo: quando Neymar volta a jogar pelo Brasil?

O craque da seleção brasileira, Neymar, deixou o campo alegando dores no tornozelo direito durante a vitória do Brasil por 2 a 0 contra a Sérvia há uma semana. Ele sofreu uma torção em uma dividida e a decisão do departamento médico foi de poupar o jogador durante a primeira fase.

foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Já classificado para as oitavas de final após vencer a Suíça por 1 a 0, o técnico Tite vai mandar a campo uma equipe alternativa para poupar os titulares contra Camarões nesta sexta-feira (2). A grande dúvida ainda fica acerca do retorno do camisa 10 da 'amarelinha'.

O repórter Wellington Campos, da Itatiaia, diretamente do Catar, acompanha o dia-a-dia da seleção brasileira e informa que Neymar está bem, mas segue em processo de recuperação da lesão ligamentar no tornozelo direito.

O plano da seleção é de contar com o jogador ainda nas oitavas de finais, mas a questão física do atleta preocupa. O atacante não treinou com a equipe desde a lesão e pode precisar de uma preparação específica para recuperar o ritmo de jogo, possibilitando um retorno aos campos somente a partir das quartas de final.

O Brasil vai conhecer nesta sexta-feira (2) o seu adversário no mata-mata. O técnico Tite e a equipe médica do Brasil acompanham de perto a situação de Neymar para conhecer a data de sua liberação.

Com Itatiaia