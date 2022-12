Galo no Catar: torcedores do Atlético se unem para acompanhar a seleção na Copa

A partir das 16h (de Brasília), a Seleção Brasileira volta a campo e, com time reserva, encara Camarões para ratificar a primeira colocação do Grupo G da Copa do Mundo. Nas cadeiras do Lusail, Tite e companhia verão vários escudos do Atlético espalhadas pelo estádio.

Foto: Reprodução/Internet

Presentes no torneio de seleções mais importante do planeta, alvinegros de todas as partes do mundo se juntam pelas ruas do Catar e, facilmente, é possível vê-los exibindo as respectivas faixas e bandeiras.

Um destes apaixonados é Vinícius Veneranda, representante da Galo Douro, de Porto, Portugal. Nascido e criado no bairro Caiçara, em BH, ele mora na “Terrinha” há três anos e, nesta sexta-feira (2), já sabe onde acompanhara o jogo do time Canarinho: bem atrás do gol, para que as câmeras de TV registrem, mais uma vez, o escudo do time de coração.

Com Itatiaia