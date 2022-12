Setelagoanos conquistam títulos e bons resultados na Super Copa Ouro

No último domingo (04) times de futebol de base de Sete Lagoas jogaram suas finais na Super Copa Ouro, importante torneio estadual que envolve escolinhas de várias cidades mineiras. Bela Vista e Ideal trouxeram títulos nas suas categorias e América e Arena TM fecharam a competição com vice-campeonatos.

Bela Vista levou o título do Sub 15 na Chave Prata da Super Copa Ouro. Créditos da foto: Vic Sport Club.

Valendo o título de campeão da Chave Prata na categoria Sub 15 o Bela Vista venceu o Santa Cruz de Belo Horizonte pelo placar de 2 a 0. Antônio abriu o placar no primeiro tempo para o Bela Vista e Rafael fechou a conta no segundo tempo.

No clássico setelagoano que decidiu o título da Chave Prata no Sub 17, o Ideal fez ótimo placar contra o América: 4 a 0. Kayk (duas vezes), Yordan e Pedro foram os autores dos gols do Ideal.

Fechando o domingo, na final da Chave Ouro Sub 20 o Arena TM ficou com o vice-campeonato após partida acirrada contra o E. C. Cristalino de Pompéu. Felype Braga abriu o placar para o Cristalino logo no começo do segundo tempo, mas o Arena TM buscou o empate com gol marcado por Flaucy no final do tempo normal: 1 a 1. Na decisão por pênaltis o Cristalino levou a melhor ao vencer por 5 a 4.

Da Redação, por Vinícius Oliveira com informações de Super Copa Ouro.