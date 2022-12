Brasil dá show, goleia Coreia do Sul e enfrenta Croácia nas quartas da Copa

Se faltava uma grande atuação na Copa do Mundo, não falta mais. Dominante e incisivo no primeiro tempo no Estádio 974, o Brasil atropelou a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), goleou por 4 a 1 e avançou com autoridade às quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O adversário na próxima fase será a Croácia, que eliminou o Japão nos pênaltis.

Foto: AFP

A superioridade brasileira se transformou em gols logo no início. Já no primeiro tempo saíram os quatro: um de Vinícius Júnior, com extrema tranquilidade para finalizar, um de Neymar, de pênalti, um de Richarlison, em jogadaça coletiva, e um de Lucas Paquetá, num contragolpe perfeito. Defensivamente, a Seleção viu a Coreia do Sul criar, mas Alisson impediu o pior.

No segundo tempo, o Brasil escolheu administrar a vantagem e, naturalmente, diminuiu o ritmo. O técnico Tite aproveitou para dar oportunidades a reservas que foram bem na derrota por 1 a 0 para Camarões, como Daniel Alves, Bremer (como lateral-esquerdo) e Gabriel Martinelli.

Por outro lado, a Coreia do Sul cresceu ofensivamente e diminuiu com Seung-ho Paik. Nos minutos finais, entrou o goleiro Weverton, único dos 26 convocados que não tinha estreado no Catar.

Brasil e Croácia jogam a partir das 12h desta sexta-feira (9), no Estádio Cidade da Educação, em Doha. A equipe que avançar enfrentará Holanda ou Argentina, que medem forças no mesmo dia, às 16h, no Estádio Icônico de Lusail.

Repertório vasto e goleada

Não foi necessário muito tempo até que a superioridade brasileira se transformasse em gols. Leve e muito confiante, o time abriu o placar já aos sete minutos. Vinícius Júnior recebeu na área e teve muita tranquilidade para balançar as redes: 1 a 0.

Aos dez minutos, a torcida brasileira homenageou Pelé, que segue internado em um hospital de São Paulo. Com câncer de cólon, o ex-camisa 10 da Seleção não responde mais ao tratamento quimioterápico e está sob cuidados paliativos.

Enquanto o Rei era homenageado, Richarlison sofria um pênalti - convertido por Neymar, que voltou ao time após se recuperar de uma lesão no tornozelo direito.

A vantagem se transformaria em goleada ainda no primeiro tempo com dois golaços. O terceiro foi de Richarlison, que iniciou bela jogada coletiva com o drible da foca e recebeu bonita assistência de Thiago Silva para fazer o terceiro dele no Mundial. Na tradicional comemoração, até o técnico Tite fez a dança do pombo.

O quarto gol saiu dos pés de Lucas Paquetá e foi sinal do repertório ofensivo vasto da Seleção na partida. Em contra-ataque, Vini serviu o ex-companheiro de Flamengo, que não deixou a bola cair e finalizou de primeira: 4 a 0.

Vantagem administrada

No primeiro tempo, a Coreia do Sul até tinha incomodado Alisson em duas ou três oportunidades. Na volta para a etapa final, os coreanos quase diminuíram com Son, mas a finalização tirou tinta da trave. Quando exigido novamente, o goleiro brasileiro foi muito bem.

O Brasil continuou criando chances, mas sem o mesmo aproveitamento da primeira etapa. Único da linha de frente sem marcar, Raphinha jogou bem, mas pecou nas finalizações.

Com a vitória garantida, Tite resolveu rodar o time ao longo do segundo tempo. Daniel Alves, Bremer (como lateral-esquerdo) e Gabriel Martinelli, que tinham ido bem no jogo anterior contra Camarões, ganharam minutos diante da Coreia.

A insistência coreana deu resultado aos 31 minutos, quando Seung-ho Paik, que acabara de entrar, finalizou forte de fora da área. A bola desviou na marcação brasileira e entrou no canto esquerdo de Alisson: 4 a 1.

Ainda deu tempo de Tite colocar em campo até o goleiro Weverton, o único dos 26 convocados que ainda não tinha estreado no Mundial. No fim, os 4 a 1 se mantiveram. Agora, foco na Croácia.

BRASIL 4 X 1 COREIA DO SUL

Brasil

Alisson (Weverton, aos 35' do 2ºT); Éder Militão (Daniel Alves, aos 18' do 2ºT), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo (Bremer, aos 27' do 2ºT); Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar (Rodrygo, aos 36' do 2ºT); Raphinha, Vinícius Júnior (Gabriel Martinelli, aos 27' do 2ºT) e Richarlison

Técnico: Tite

Coreia do Sul

Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-gwon Kim e Jin-su Kim (Chul Hong, no intervalo); Woo-young Jung (Jun-ho Son, no intervalo), Im-beom Hwang (Seung-ho Paik, aos 20' do 2ºT), Jae-sung Lee (Kan-gin Lee, aos 29' do 2ºT) e Hee-chan Hwang; Heung-min Son e Gue-sung Cho (Ui-jo Hwang, aos 35' do 2ºT)

Técnico: Paulo Bento

Motivo: oitavas de final da Copa do Mundo

Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

Data e horário: segunda-feira, 5 de dezembro de 2022, às 16h (de Brasília)

Gols: Vinícius Júnior, aos 7', Neymar, aos 13', Richarlison, aos 29', e Lucas Paquetá, aos 36' do 1ºT (BRA); Seung-ho Paik, aos 31' do 2ºT (COR)

Cartão amarelo: Woo-young Jung, aos 44' do 1ºT (COR)

Público: 43.847 torcedores

Árbitro: Clément Turpin (França)

Assistentes: Nicolás Danos (França) e Cyril Gringore (França)

VAR: Jérôme Brisard (França)

Da Redação Superesportes