Marrocos faz história na Copa do Mundo do Catar e vence Espanha nos pênaltis, chega às quartas de final

Na segunda disputa de pênaltis desta edição da Copa do Mundo, após o empate sem gols nos 120 minutos de partida, Marrocos venceu a Espanha por 3 a 0 no início da tarde desta terça-feira (6) e se garantiu nas quartas de final do torneio. É a primeira vez na história que a seleção africana chega ao estágio tão avançado do Mundial, figurando entre os oito principais times do planeta.

Foto: Reprodução/Internet

O resultado obtido nas penalidades premiou a solidez defensiva dos atletas e os torcedores marroquinos, que foram maioria no Education City Stadium e fizeram festa nas arquibancadas. Com duas defesas, além de uma cobrança na trave, o goleiro Bono se tornou o herói da classificação. Hakimi, de cavadinha, marcou o gol decisivo.

No claro duelo de estilos travado nos 90 minutos iniciais, Marrocos levou a melhor e conseguiu deixar o jogo morno, temperatura que era favorável aos africanos. Com a bola na maior parte do tempo, a Espanha não conseguiu furar o bloqueio para criar oportunidades claras, esbarrando na forte marcação liderada pelo volante Amrabat.

No mesmo cenário, mas com um pouco mais de espaços, a "Fúria" chegou à impressionante marca de mais de 800 passes trocados na partida na prorrogação, contra menos de 300 do adversário. Esse número pouco importou na prática e a emoção ficou para as penalidades.

Agora, o Marrocos encara nas quartas de final o vencedor do jogo entre Portugal e Suíça, que se enfrentam a partir das 16h (de Brasília) desta terça-feira (6).

Com Itatiaia