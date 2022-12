Justiça suspende assembleia de credores do Cruzeiro após mudança de regras

A assembleia de credores do Cruzeiro, marcada para acontecer na quarta-feira (7), em primeira chamada, foi suspensa pela Justiça. O desembargador Ramon Tácio, da 16ª Câmara Cível de Belo Horizonte, acatou o agravo de instrumento interposto pelos credores, dentre eles, o do ex-atacante Fred.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Segundo o advogado Fabio Cruz, que possui mais de 15 clientes, o Cruzeiro fez mudanças no plano de Recuperação Judicial sem avisar aos credores. A proposta inicial do clube era pagar os débitos em prestações mensais, ao longo de três anos. A mudança no plano, segundo ele, é que agora os credores recebam do clube uma parcela inicial de R$ 20, mais 10% do total da dívida no primeiro ano, outros 10%, no segundo ano, ficando os 80% restantes para pagamento o terceiro ano.

Além disso, um outro ponto questionado é que credores que tenham até R$ 150 mil para receber do clube, que corresponde a cerca de 300 pessoas, teriam "poder de voto" para aprovar como aqueles que têm valores mais altos para receber, cerca de 150 faltantes, receberiam os pagamentos. "A lei fala que aquela pessoa que tem valor reduzido a receber não pode aprovar redução de valores para outras pessoas", explicou Fabio Cruz.

Na decisão, o desembargador Ramon Tácio escreveu: "No caso, existiu erro de procedimento, pois a recuperanda/agravada modificou o plano de recuperação inicial,apresentando outro em 05/12/2022 (doc. de ordem 1179), apenas dois dias antes da data marcada para a assembleia geral de credores".

E, na sequência, o magistrado determinou: "recebo o agravo de instrumento no efeito devolutivo e defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a realização da assembleia geral de credores, agendada para 07/12/2022".

Cruzeiro pode ir à falência

Na assembleia de credores, a decisão é tomada pelas maiorias. E, caso haja rejeição dentro dessas classes, há espaço para o juiz dar uma homologação do plano por decisão judicial, que é a segunda alternativa. O plano A sempre é a homologação por concordância dos credores.Se isso não acontecer, o juiz dá a homologação dele.

Se o juiz não der a homologação, e o plano for rejeitado, a falência é decretada, que é uma hipótese, porém, mais difícil de ser concretizada já que um dos produtos dessa fase de negociação é ajustar o plano ao mercado.

Da redação com O Tempo