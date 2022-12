Finais da Copa AMAV 2022 acontecem neste domingo (11)

A microrregião do Alto Rio das Velhas conhecerá os campeões da Copa AMAV 2022 de Futebol Amador no dia 11 de dezembro, próximo domingo. Serão duas finais (Chaves Prata e Ouro) em que a arbitragem já está definida e as premiações para os finalistas.

Figura - Foto: Socó Esportes/Divulgação.

Os jogos serão disputados no Campo Municipal de Funilândia. Às 08:15h Prudente de Morais enfrenta Funilândia pela final da Chave Prata. O jogo será arbitrado por Diogo Luiz e assistentes Geraldo José e Marcelo Alessandro.

Mais tarde, às 10:15h, Santana de Pirapama e Jequitibá jogam pelo título de campeão da Chave Ouro. Esse jogo terá arbitragem de Emerson de Almeida (CBF) com assistência de Celso Luiz da Silva (CBF) e Riane Clementino (CBF).

Serão distribuídos R$ 10.000 para as equipes que jogarão as finais: R$ 4.500 para o campeão da Chave Ouro e R$ 2.000 para o vice-campeão nessa chave; R$ 2.500 para o campeão da Chave Prata e R$ 1.000 para o vice-campeão na mesma chave.



A Copa AMAV 2022 de Futebol Amador é uma realização da Associação de Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas, sob coordenação da Socó Esportes e patrocínio do Sicredi.



Da Redação, Vinícius Oliveira com informações de Socó Esportes.