Copa AMAV 2022 definiu campeões em dia de rodada dupla

O último domingo (11) foi de grandes emoções pela Copa AMAV 2022 de Futebol Amador, pois realizaram-se as duas últimas partidas do campeonato e conheceram-se os municípios da microrregião do Alto Rio das Velhas agraciados com títulos de campeão.

Da esquerda para direita, troféus de campeão e vice-campeão nas chaves Ouro e Prata. Foto: Socó Esportes/Reprodução Instagram.

Os dois jogos foram disputados no Campo Municipal em Funilândia e a equipe da casa sagrou-se campeã da Chave Prata na competição após vencer Prudente de Morais pelo placar de 2 a 0.

Pela Chave Ouro Santana de Pirapama venceu Jequitibá por 4 a 2 e ficou com o título de campeã da Chave Ouro.

A Copa AMAV 2022 de Futebol Amador foi uma realização da Associação de Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas (AMAV), sob coordenação da Socó Esportes e patrocínio do Sicredi.

O campeonato contou com a participação dos seguintes municípios:

Chave A: Funilândia, Jequitibá, Prudente de Morais, Santana de Pirapama, Santana do Riacho e Seleção de Baldim.

Chave B: Cachoeira da Prata, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Inhaúma, Papagaios, Paraopeba e Sete Lagoas (Ideal Sport Club).

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações de Socó Esportes.