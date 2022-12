França vence Marrocos e vai encarar a Argentina na final da Copa do Mundo

Em jogo movimentado, a França venceu o Marrocos, por 2 a 0, e vai encarar a Argentina na grande decisão da Copa do Mundo do Catar. O duelo será no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no estádio Lusail. Ambas as equipes buscam o tricampeonato Mundial.

Quis o destino que Theo Hernández, que chegou como reserva e entrou no lugar do irmão, Lucas, contundido na estreia do Mundial e que acabou sendo cortado, abrir o placar contra o Marrocos, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na grande área, a bola sobrou para o lateral esquerdo, de “meio” voleio, bater forte e mandar para o fundo das redes, na primeira finalização do jogo.

A partir desse lance, o jogo tomou uma nova proporção. A seleção marroquina, que tinha a intenção de sair apenas nos contra-ataques, teve que se abrir para tentar empatar o quanto antes. Com o treinador Walid Regragui foi obrigado a queimar a primeira substituição. Saïss, com dores na coxa esquerda, deixou o gramado. O que chamou a atenção foi que no segundo tempo do jogo contra Portugal, pelas quartas de final, ele saiu justamente com dores no mesmo local.

Com a alteração, o Marrocos melhorou em campo, e empurrado pela torcida, equilibrou o jogo. Mas foi a França que quase ampliou, com uma paulada de Giroud de fora da área que parou na trave direita de Bono. Na reta final, foi a vez da trave e das mãos de Lloris impedirem o que seria um golaço de bicicleta de El-Yamiq para os africanos.

Na volta do intervalo, uma pressão absurda do Marrocos tomou conta nos primeiros minutos, empurrando a França para o campo defensivo. A alternativa encontrada pelos franceses era sair em velocidade, pela ponta esquerda, com Mbappé.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

E foi do craque francês que saiu o lance do segundo gol do jogo. Aos 32 minutos, Mbappé invadiu a grande área e, ao tentar finalizar o lance, a bola desviou na zaga e sobrou para Munim,com o gol vazio, empurrar para o fundo das redes. Foi o primeiro lance dele no jogo, já que tinha acabado de entrar na vaga de Giroud.

No final do jogo, Marrocos até tentou diminuir o prejuízo, mas parou no melhor zagueiro do jogo, o francês Koundé.

Com o resultado, a França, que já enfrentou equipes árabes por 4 vezes em toda a história do Mundial, chegou a sua terceira vitória. Além da vitória sobre Marrocos, venceu, em 1982, o Kuwait , por 4 a 1, pela segunda rodada. E em 1998, também pela segunda rodada, bateu a Arábia Saudita, por 4 a 1. A única derrota aconteceu nesta Copa, contra a Tunísia, 1 a 0, pela terceira rodada.

Ficha técnica

França 2 x 0 Marrocos

França

Lloris; Koundé, Varane, Konaté e Theo Hernández; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Dembelé (Kolo Muani), Giroud (Thuram) e Mbappé.

Técnico: Didier Deschamps

Marrocos

Bono; Hakimi, El-Yamiq, Aguerd, Saïss (Amallah) (Ez Abde) e Mazroui (Attiat-Allah); Amrabat, Ounahi, Ziyech e Boufal (Aboukhlal); En-Nesyri (Hamdallah).

Técnico: Walid Regragui

Motivo: semifinal da Copa do Mundo

Data: 14 de dezembro de 2022 (quarta-feira)

Local: Estádio Al Bayt

Arbitragem: César Ramos, auxiliado por Miguel Ângel Hernández e Alberto Morin

Cartões: Boufal (Marrocos)

Gols: Theo Hernández, Kolo Muani (França)

Com Hoje em Dia