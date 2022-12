Locutor Alberto Rodrigues sai da Rádio Itatiaia após 45 anos

O locutor Alberto Rodrigues, uma das maiores vozes do rádio mineiro, divulgou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (19) que não faz mais parte da Rádio Itatiaia.

Foto: Rádio Itatiaia / Reprodução

O veterano estava há 45 anos na emissora narrando os jogos do Cruzeiro. Em 2021, após boatos de que sairia da Itatiaia, a emissora confirmou que ele permaneceria para 2022, mesmo com a contratação de Oswaldo Reis, o Pequetito.

Bom dia torcida celeste espalhada em todo o Planeta Azul.Comunico a vcs, q não farei mais parte dos narradores da Itatiaia. Agradeço a emissora a alegria e o privilégio de lá trabalhar por quase 45 anos. Jamais esquecerei a audiência e o carinho de vcs. — Alberto Rodrigues (@maisvibrante) December 19, 2022

Os dois narradores, com forte apelo à torcida do clube do Barro Preto, dividiram jogos e jornadas esportivas desde então. Neste ano, o dono da SAF do Cruzeiro Ronaldo presenteou Alberto como sócio número 60000 do clube.

Até o momento, a Itatiaia não se pronunciou sobre a saída de Alberto Rodrigues.

Aguarde mais informações

Da redação