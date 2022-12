Ancelotti esfria chance de assumir a seleção brasileira e se declara ao Real Madrid

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, declarou em entrevista à emissora RAI que não deixará o clube espanhol até o término de seu contrato, em junho de 2024.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, em partida do clube em LaLiga Alvaro Medranda/NurPhoto via Getty Images

Após a saída de Tite como técnico da seleção brasileira, o nome de Ancelotti foi mencionado entre os possíveis substitutos, mas o italiano afirmou que tem compromissos a cumprir no Santiago Bernabéu, onde já conquistou quatro títulos: uma Champions League, uma Supercopa da Uefa, uma LaLiga e uma Supercopa da Espanha.

"Não sei o que vai acontecer no futuro, vivo dia a dia. Estou mais velho e me sinto bem no Real Madrid, ainda temos muitos objetivos para alcançar. Haverá tempo para pensar no meu futuro", começou por afirmar.

"Tenho contrato até 30 de junho de 2024. Se o Madrid não não me despedir, então não me mudarei", completou o italiano, que está desde julho de 2021 à frente do clube.

Em fevereiro, o Real Madrid disputará o Mundial de Clubes, no Marrocos, e pode enfrentar o Flamengo, atual campeão da Libertadores, na final.

da redação com informações da ESPN