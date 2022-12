Copa do Mundo 2022 bate recorde histórico de gols; veja outros números

Chuva de gols. Uma decisão recheada de bolas na rede para confirmar a Copa do Mundo mais artilheira da história. Os seis gols na final entre Argentina e França ajudaram o Mundial de 2022 a superar as edições de 1998 e 2014 e bater o recorde de gols na história. Foram 172 gols contra 171 das Copas da França e do Brasil.

Foto: Rosy/Pixabay.

Veja abaixo as edições com mais gols na história:

1) 2022 - 172 gols

2) 1998 e 2014 - 171 gols

4) 2018 - 169 gols

5) 2002 - 161 gols

6) 2006 - 147 gols

7) 1982 - 146 gols

8) 2010 - 145 gols

9) 1994 - 141 gols

10) 1954 - 140 gols

Finalistas da Copa do Catar, França e Argentina ajudaram muito neste recorde e tiveram os ataques mais positivos do Mundial. Os franceses marcaram 16 vezes e os argentinos 15. As duas seleções emplacaram os artilheiros do campeonato.

Autor de um hat-trick na decisão, Mbappé foi o goleador máximo da competição, com oito gols. Messi, que marcou duas vezes na final, ficou em segundo lugar: sete gols. Giroud e Julián Álvarez ficaram empatados em terceiro, com quatro gols cada. Veja o top-5 de artilheiros:

1) Mbappé (França): 8 gols

2) Messi (Argentina): 7 gols

3) Giroud (França) e Julián Álvarez (Argentina): 4 gols

5) Enner Valencia (Equador), Gakpo (Holanda), Gonçalo Ramos (Portugal), Morata (Espanha), Rashford (Inglaterra), Richarlison (Brasil) e Saka (Inglaterra): 3 gols

Apesar de figurar apenas em 10º lugar na lista de edições com mais gols, a Copa do Mundo de 1954 tem a maior média de gols por jogo na história. E dificilmente será batida em algum momento. Foram 140 gols em apenas 26 jogos - média de 5,38. A média da Copa do Catar foi de 2,69.

As Copas de 1938 e 1934 aparecem na sequência, com média de 4,67 e 4,12 gols por jogo, respectivamente. No século passado as formações das equipes eram mais ofensivas, sem muitas preocupações com a defesa. Por isso, os jogos eram mais recheados de gols. Prova disso é que o top-10 de maiores médias de gols só tem edições do século 20:

1) 1954: 5,38 gols/jogo

2) 1938: 4,67 gols/jogo

3) 1934: 4,12 gols/jogo

4) 1950: 4,00 gols/jogo

5) 1930: 3,89 gols/jogo

6) 1958: 3,60 gols/jogo

7) 1970: 2,97 gols/jogo

8) 1982: 2,81 gols/jogo

9) 1962 e 1966: 2,78 gols/jogo

Em 22 edições de Copa do Mundo, já foram registrados 2.720 gols na história, sendo 2672 gols de jogadores do próprio time e outros 48 gols contra. No Mundial deste ano foram apenas dois gols contra: Aguerd (Marrocos) e Enzo Fernández (Argentina).

Outros números:

Público total: 3.404.252 , 3º maior atrás de Brasil 2014 (3.441.450) e EUA 1994 (3.568.567) .

, atrás de e . Pênaltis perdidos, incluindo tempo normal, prorrogação e disputa de pênaltis: 21 cobranças de 64, ou seja, 33% das cobranças. Maior índice de erros desde a edição de 1966.

Da Redação com Espião Estatístico - ge.