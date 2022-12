Além da taça, a Argentina levará para casa estoque de cerveja proibida no Catar

A Budweiser, patrocinadora da Copa do Mundo, prometeu em suas redes sociais que daria todo o estoque de cerveja reservado para o evento para o país campeão. "Um novo dia, um novo tuíte. O país campeão vai levar todas as Buds. Quem irá ficar com elas?", escreveu a empresa no dia anterior ao início da competição.

(Reprodução / Redes Sociais @Budweiser)

Depois que a Argentina se tornou campeã, a Budweiser publicou uma mensagem homenageando o título sul-americano que foi conquistado após 36 anos de espera. "Nada melhor para a Argentina comemorar do que com um avião cheio de Bud", disse a empresa. A Budweiser também publicou um vídeo com torcedores comemorando a vitória da Argentina na Copa do Mundo e os comentários incluíam perguntas sobre como os torcedores poderiam obter a cerveja gratuita.

A empresa ainda não revelou como será feita a entrega da cerveja, mas é esperado que haja uma grande festa em comemoração à conquista do tricampeonato mundial da Argentina.

da redação