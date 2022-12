Atlético estreará na Libertadores 2023 contra o Carabobo; conheça o time venezuelano

Nesta quarta-feira o Atlético conheceu seu primeiro adversário na Copa Libertadores de 2023. O sorteio realizado na sede da Conmebol colocou o Carabobo, time venezuelano, como primeira parada para os atleticanos que entram na segunda fase da competição antes de brigar por uma vaga na fase de grupos. Veja a seguir informações sobre a equipe da Venezuela.

Foto: Pedro Souza / Atlético

O Carabobo Fútbol Club tem sede na cidade de Valencia, capital do estado de mesmo nome Carabobo na Venezuela. Inicialmente foi fundado sob nome de Velencia Fútbol Club em 1964, mas após enfrentar problemas financeiros em 1996 se licenciou de suas atividades. No ano seguinte ressurgiu com o nome adotado até os dias atuais.

A equipe manda seus jogos no Estádio Misael Delgado com capacidade para 14 mil pessoas. Terminou o campeonato venezuelano 2022 em terceiro lugar tendo um dos artilheiros da competição, o colombiano Kevin Viveros, com 18 gols em 36 jogos.

Em 2023 o Carabobo enfrentará o Atlético em casa no jogo de ida da segunda fase da Libertadores que pode ocorrer entre os dias 21 e 23 de fevereiro. A volta está agendada para 1º de março no Mineirão em Belo Horizonte.

Se passar de fase o Atlético ainda precisará jogar contra Universidad Catolica, do Equador, ou Millonarios, da Colômbia, para ter o direito de disputar a fase de grupos da competição internacional.

Da Redação, Vinícius Oliveira.