Gol de Richarlison contra a Sérvia é eleito o mais bonito da Copa do Mundo

O Brasil não conquistou o hexa, mas ficou com o gol mais bonito da Copa do Mundo, com o golaço de Richarlison contra a Sérvia, pela segunda rodada da fase de grupos.

Foto: Reprodução/Internet

O lance aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo após Vini Jr cruzar na medida para o Pombo que, de voleio, mandou a bola no canto direito do goleiro Vanja Milinkovic-Savic.

O resultado da votação popular foi anunciado nesta sexta-feira (23), nas redes sociais da Fifa. Richarlison desbancou Salem Al-Dawsari, da Arábia Saudita; Gakpo, da Holanda; Enzo Fernandez, da Argentina; Vincent Aboubakar, de Camarões; Luis Chavez, do México; Mbappé, da França; Paik Seungho, da Coreia do Sul e Neymar.

Em sua primeira Copa do Mundo, o Pombo foi o artilheiro da Seleção Brasileira com três gols. Além dos dois gols contra a Sérvia, o atacante balançou as redes contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final.

Com Hoje em Dia