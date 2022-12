Definidos confrontos das quartas-de-final da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville

A próxima semana será decisiva para os times que participarão das quartas-de-final da Copa Eldorado / Felt Elétrica / Telhas Granville. Com o recesso de Natal, as partidas serão realizadas nos dias 7 e 8 de janeiro.

Paulinho Guará é um dos destaques da 30ª edição da Copa Eldorado, atuando pelo NF Amigos/Industrial / Foto: divulgação Rádio Eldorado

Os clubes participantes desta fase participaram da reunião que decidiu os horários dos jogos e o mando de campo - os dirigentes concordaram (exceto o Ideal, que não mandou representante) de que o Campo do Serrinha, no bairro do Carmo, sediasse todas as partidas da fase eliminatória.

Sábado (7)

14h: NF Amigos/Industral X CAP Pompéu

16h: Santa Helena/RG Track X Ideal

Domingo (8)

8h15: Curitiba X River

10h15: União do Morro/Garimpeiro X União Alvorada

Quem vencer, classifica para as semifinais da Copa Eldorado. Em caso de empate no tempo normal, haverá a cobrança de pênaltis. As semifinais serão disputadas em rodada dupla no dia 15, domingo, no Campo do Ideal. A finalíssima será disputada na Arena do Jacaré, no sábado (21) ou domingo (22) seguinte.

De acordo com a organização, a premiação da competição será um recorde: o primeiro colocado receberá R$ 10 mil, e o segundo, R$ 3 mil - o montante dos galardões chega a R$ 20 mil.

Da redação com Álvaro Vilaça