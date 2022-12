Morre aos 79 anos Jair Bala, ídolo do América

O ex-jogador e treinador Jair Bala, ídolo do América, morreu nesta terça-feira, aos 79 anos, em Belo Horizonte. O ex-atacante estava internado desde que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral). O ídolo americano tem ainda passagens por Flamengo, Botafogo, Palmeiras e Santos.

Foto: América / Divulgação

O apelido foi lhe dado por conta de um tiro acidental quando jogava nas categorias de base do Flamengo. Mesmo com o episódio, ele seguiu jogando com a bala em seu corpo.

Jair Bala defendeu o América em duas passagens (entre 1964 e 1965 e entre 1970 e 1971). Já aposentado, ele também passou pelo Coelho como treinador, em algumas oportunidades nas décadas de 1970 e 1980. Foram 78 gols marcados, artilharia do Mineiro de 64 e 71 e ainda o título do Estadual em 71, no time que até hoje é considerado um dos melhores elencos da história do Coelho.

Durante mais de dez anos, Jair participou como integrante do programa Alterosa Esporte, da TV Alterosa, como representante do América. Ele se afastou da televisão em 2020, após uma infecção pulmonar.

O atacante também carrega a marca de ter atuado ao lado do Rei Pelé, no Santos. Na partida histórica do milésimo gol de Pelé, Jair Bala substitui o Rei depois do gol anotado contra o Vasco, no Maracanã, em 1969.

Em 2020, o ídolo passou por um longo período de internação por causa de uma infecção pulmonar, mas se recuperou. Em maio deste ano, Jair Bala foi homenageado nas arquibancadas do Independência, no dia do seu aniversário. Um boneco do ex-atleta foi levado para as arquibancadas e os torcedores cantaram parabéns pra Jair Bala. Uma das últimas publicações do ídolo nas redes sociais foi agradecendo a homenagem dos torcedores americanos.

Da redação com Globo Esporte