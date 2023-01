Ideal tem jogo decisivo fora de casa na Copa Itatiaia nesta quarta

O Ideal decide, nesta quarta-feira (4), a sua classificação para as quartas-de-final da Copa Itatiaia. O jogo será contra o Pedra Branca, de Ribeirão das Neves.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Participante do grupo 2 da Chave Metropolitana da competição, o Galo da Gamela é segundo colocado com 3 pontos - venceu a primeira disputa por 2 a 1 contra o Liverpool, de Lagoa Santa; e perdeu por 1 a 0 para o Santa Cruz, de Contagem. Agora, disputando com o líder do grupo fora de casa, o Ideal pode chegar a 6 pontos.

A pontuação é a mesma do Pedra Branca - em caso de vitória, o Galo da Gamela só se tornará líder ao tirar uma diferença de três tentos no saldo de gols. Os primeiros e os três melhores segundos colocados se classificam na Copa Itatiaia.

O jogo decisivo entre Ideal e Pedra Branca será às 20h30 de quarta-feira (4) no Estádio Municipal Ailton de Oliveira, em Ribeirão das Neves.

