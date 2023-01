Democrata lança passaporte de ingressos e sócio-torcedor para Mineiro 2023

O Democrata de Sete Lagoas anunciou seu novo passaporte de ingressos para o Campeonato Mineiro de 2023, no qual o clube volta à elite esse ano. Além disso, lançou também seu programa de Sócio Torcedor Vip com vantagens exclusivas.

Foto: Instagram Oficial Democrata Futebol Clube, @democratajacare/Divulgação.

A modalidade Passaporte Alvirrubro oferece pacote de ingressos para as quatro partidas da primeira fase em Sete Lagoas, "tag" eletrônica One ID (oneidapp.com.br, veja detalhes abaixo), participação em sorteios exclusivos e 10% de desconto em serviços dentro do app do Democrata F.C. Ela pode ser adquirida por R$ 59,90.

A categoria de Sócio Torcedor Vip, limitada a 500 unidades, conta com camisa oficial exclusiva, copo personalizado 500ml, ingressos para arquibancada coberta e acesso exclusivo pelos portões 3 e 4. O Sócio Torcedor Vip vai contar também com bar, banheiros exclusivos, acesso à internet gratuito, desconto no estacionamento em dia de jogos em casa e outros benefícios. O valor é de R$ 380 dividido em até 12 vezes.

De acordo com o clube, "os programas de passaporte e sócio foram pensados para beneficiar todos os tipos de torcedores. A ideia é oferecer uma experiência confortável e diferenciada nos jogos do Democrata em Sete Lagoas com o objetivo de transformar a Arena do Jacaré em um verdadeiro caldeirão."

O Democrata estreia na elite do estadual em 23 de janeiro, 20h30, contra o Democrata GV fora de casa. Na primeira fase serão quatro partidas na Arena do Jacaré:

29/01 diante do Pouso Alegre,

04/02 contra o Villa Nova de Nova Lima,

12/02 contra Ipatinga,

26/02 jogo com Athletic de Juiz de Fora

As modalidades podem ser adquiridas em www.democratajacare.com.br ou neste link. Também é possível adquirir pacote incluindo o almanaque oficial do Democrata a ser lançado "A saga vermelha e branca" ou mesmo comprá-lo individualmente.

Sobre a One ID

A tecnologia adotada pelo clube a partir desse ano permitirá entrada mais rápida de torcedores no estádio, diminuição de filas nos bares e compra de fichas virtuais com antecedência, além de oferecer descontos e ofertas exclusivas dentro do aplicativo do Democrata.

Será possível comprar ingressos antecipadamente, usar um "tag" (adesivo com chip que pode ser pregado por exemplo no celular) ou cartão por aproximação e adicionar créditos/dinheiro no aplicativo para trocar por produtos nos bares em dia de jogo.

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações do Democrata F. C.