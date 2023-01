Ideal empata fora de casa e é eliminado na Copa Itatiaia

O Ideal está eliminado da Copa Itatiaia. Em partida disputada nessa quarta-feira (4) em Ribeirão das Neves, o Galo da Gamela empatou com o Pedra Branca, líder do seu grupo, por 1 a 1.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Com este resultado, o Ideal chegou a 4 pontos no Grupo 2 da Chave Metropolitana da competição - o Santa Cruz de Contagem venceu a partida contra o Liverpool de Lagoa Santa por 2 a 0, chegando a segunda colocação com 6 pontos e ficando com a classificação.

Na Copa Itatiaia, classificam além dos primeiros colocados, os três melhores vice-colocados.

Da redação