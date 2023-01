Brasil tem 14 jogadores entre os 100 mais valiosos do mundo; veja lista

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), uma das principais entidades sobre dados e estatísticas no futebol mundial, divulgou a lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo, com direito a 14 do Brasil, país com mais jogadores ao lado da Inglaterra.

Dentre os brasileiros, camisa 20 lidera a lista e camisa 10 é o último (Divulgação/FIFA)

A lista é liderada por dois ingleses. Em primeiro, o meia de 19 anos do Borussia Dortmund e um dos destaques da Copa do Mundo, Jude Bellingham, avaliado em 208,2 milhões de euros (R$ 1.184 bilhão). Em segundo está o atacante de 22 anos do Manchester City, Phil Foden, avaliado em 200,5 milhões de euros (R$ 1.140 bilhão).

O brasileiro melhor avaliado é Vinicius Júnior, que aparece em quarto lugar, avaliado em 190,5 milhões de euros (R$ 1.083 bilhão). O brasileiro pior colocado no top 100 é Neymar, no 89° lugar, avaliado em 52,6 milhões de euros (R$ 300 milhões). Vale lembrar que o camisa 10 do Brasil foi a maior contratação da história do futebol, quando saiu do Barcelona e acertou com o PSG por 222 milhões de euros em 2017.

Confira o top 10:

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) - €208,2 milhões

Phil Foden (Manchester City) - €200,5 milhões

Kylian Mbappé (PSG) - €190,7 milhões

Vini Jr (Real Madrid) - €190,5 milhões

Erling Haaland (Manchester City) - €174,9 milhões

Pedri (Barcelona) - €170,2 milhões

Gavi (Barcelona) - €147,6 milhões

Musiala (Bayern de Munique) - €145,1 milhões

Gvardiol (RB Leipzig) - €125,8 milhões

Valverde (Real Madrid) - €123,5 milhões

Outros brasileiros

Depois de Vini Jr., o melhor brasileiro qualificado é Rodrygo, também do Real Madrid, no 15° lugar, avaliado em 107,4 milhões de euros (R$ 611 milhões). No top 20, o Brasil ainda tem outro representante, trata-se de Éder Militão, mais um do Real Madrid, avaliado em 102 milhões de euros (R$ 580 milhões).

Entre os 100, o Brasil ainda tem, na sequência: Gabriel Jesus (R$ 554 milhões), Gabriel Martinelli (R$ 521 milhões), Alisson (R$ 453 milhões), Lucas Paquetá (R$ 389 milhões), Richarlison (R$ 388 milhões), Antony (R$ 372 milhões) , Ederson (R$ 369 milhões), Gabriel Magalhães (R$ 352 milhões), Raphinha (R$ 305 milhões) e Casemiro (R$ 301 milhões).

Com Hoje em Dia