Campeão mundial Thiago Ribeiro é anunciado pelo Democrata

O Democrata de Sete Lagoas anunciou mais um reforço de peso para disputa do Campeonato Mineiro Módulo I em 2023. Trata-se do experiente atacante Thiago Ribeiro que acumula passagens por times como Atlético-MG, Cruzeiro, São Paulo, Santos e experiências internacionais no futebol.

Foto: Democrata Futebol Clube / Instagram / Divulgação

Thiago Ribeiro atualmente tem 36 anos e em 2022 atuou pelo Londrina-PR. Revelado pelo Rio Branco de Americana-SP, Thiago também já jogou no São Paulo, Cruzeiro, Santos, Atlético-MG, Bahia, Bragantino, Grêmio Novorizontino e Chapecoense.

Além disso, atuou em times do exterior como Bordeaux (França), Al-Rayyan (Qatar) e Cagliari (Itália).

No Cruzeiro, foi bi-campeão Mineiro em 2009 e 2011. Jogando pelo Atlético-MG ele conquistou os títulos do Mineiro (2015) e da Florida Cup (2016).

Outros títulos importantes foram conquistados com a camisa do São Paulo: Mundial de Clubes da FIFA (2005) e Brasileiro Série A (2006). Destacam-se também títulos obtidos no Santos (Paulista de 2015) e no Bragantino e Chapecoense, onde foi campeão da Série B do Brasileiro em 2019 e 2020, respectivamente.

Thiago Ribeiro será apresentado em coletiva de imprensa a ser realizada antes do jogo-treino de hoje (11) às 18:30h. O jogo-treino será aberto ao público.

Da Redação, Vinícius Oliveira.